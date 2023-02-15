IBAN numarasına yatacak! Emekli, Çalışan herkes ödeme alacak, 40 bin TL'ye kadar sınır verildi

Bankalar üzerinden nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni ödemelerde iban numarasına hızlı bir şekilde ödeme yapacağınız bir kampanya açıklandı. 40000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan Denizbank ve Akbank, yapmış oldukları bu kampanyada bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlara kendi hesap numaraları üzerinden ödemeler gerçekleştirmektedir.

40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda, kredi işlemleri de hızlı birşekilde hesaplarına yatırarak kullanacak olan vatandaşlara 40000 TL ödeme verilmektedir.

Denizbank ve Akbank, 40000 TL kredi kampanyası...

Gelir belgesiz olarak kredi almak istiyorsanız, limitler 40000 TL olarak belirlendi. Denizbank ve Akbank, yaptığı bu kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka politikalarına uygun olmalarıyla birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirmektedir. Banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, düşük faizli ödeme alabilir.

Denizbank üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar, Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için SMS atabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak için kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, cebimde kredi numarası olan 32 80 numarasına göndererek şubelere gitmeden de 40000 TL alıp almadığınızı görebilirsiniz.

40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecek olan Denizbank, ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vermektedir.

Akbank üzerinden de aynı şartlar dahilinde internet bankacılı uygulamanızı kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank kredi puanı yüksek olan tüm vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden ve bankanın SMS servisi üzerinden 40000 TL'ye kadar kredi ödemesi vermektedir.