En az 3 aydır sigortalı çalışan kişiler müjde: O bankadan 100.000 TL ödenecek

Son işyerinde 3 aydır çalışan vatandaşlar için nakit kredi kampanyası başlatan Garanti Bankası 100000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların sürekli olarak güncel kampanyalar ile tazeleyen, Garanti Bankası, yapılan bu kampanyada 100000 TL'ye kadar sizlere ödeme vereceğini duyurdu.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, bankanın politikalarına uygun olmaları durumunda 100000 TL kredi ödemesi alabilir. Bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların, onsekiz yaşından büyük olması son işyerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması ve banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda, Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabilir.

"Son işyerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışan ve kredi puanı sıfır olan vatandaşlar da 50000 TL'ye kadar garanti Bankası üzerinden kredi kullanabiliyor."

Garanti Bankası kredi başvurusu...

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda işlemlerinize hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda garanti mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapabilir ve kendileri için onaylanan tutar hesabına yatırabilmektedir.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek işlem yapmak istiyorlarsa, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız kimliğinizle birlikte en yakın Garanti Bankası şubesine giderek başvuru formunu doldurabilir ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası yapmış olduğu şubeler üzerindeki başvurularda, şube yetkisini sizlere 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi verirken diğer bankalarda kredi kartı borcunuz varsa bu borçların da kapanmasını istemektedir.