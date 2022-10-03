IBAN numarasına Sabah 9'dan sonra ödemeler yatacak! TC kimlik numaranızı yazarak sorgulama yapın!

Bankalardaki hesap numaranız üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşları sabah 9'dan itibaren ödemelerin yatırılacağı açıklandı. Denizbank tarafından yapılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşların ihtiyaç kredisi politikalarına uygun olmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri alacağı duyuruldu. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara nakit kredi imkanı 50000 TL'ye kadar ödenecek.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde kredi imkanı sağlanıyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek, onaylanan krediler yine aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak öğrenebileceksiniz.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak içinde cep telefonunuzdan öncelikli bir mesaj atarak 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz. Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak da kullanabilmektedir.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Denizbank üzerinden kredi başvurusu yaparak onay alan tüm vatandaşlar, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 50000 TL kredi başvurusunu banka şubesine giderek hemen kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak kullanabilmektedir.

Denizbank, sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan tüm vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi vermektedir. Ekim ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara marka 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.