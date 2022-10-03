Resmi gazetede gece açıklandı! Emekliye 12.000 TL ödeme verilecek

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizleri 12000 TL'ye kadar destek kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen veriliyor. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 12000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, bu bankalar üzerinden işlem yapabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziirat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen emekliler emekli maaşlarını bankalar üzerinden alıyorsa, şubelere gitmeden de internet üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden 12000 TL 36 ay vadeli kredi alabiliyor. 3 ay ertelemeli olarak kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabiliyor.

Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olan vatandaşlar, daha önce kredi kullansalar bile bu bankanın yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte yapmış olduğunuz başvurularda kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verileri ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak de kullandırılmaktadır. Emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar, başvuru yapmak istiyorlarsa, kredi başvuru şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini hesaplarına yatırmak için internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de başvuru yapabilir ve 12000 TL, hemen onay alabilirsiniz.