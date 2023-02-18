Emeklinin beklediği haber: TBMM onayladı: 15 milyon emekliye 24 bin TL ödeme

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada uygun faizlerle ödemeler verileceğini, kampanya, devlet destekli olarak sizlere sunulacak. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni nakit kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Meclis onayından geçen bu kampanyaya katılarak, 24000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme alabiliyor.

Emekliye 24000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verecek olan bu bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde uygun faizlerle ödemeler gerçekleştiriliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödeme veriliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara emekli maaşları bu bankalar üzerinde olması durumunda işlem yapılacağı açıklandı. Emekli maaşı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebiliyorlar.

BAŞVURU

Başvurular aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden indirmiş olduğunuz mobil uygulama ile birlikte de sizler için yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinde hangi banka üzerinden emekli maaş alıyorsanız o bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapabilirsiniz. 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi seçeneklerinden faydalanacak olan tüm vatandaşları 24 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturuluyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kredi almak için şubelere gitmeden işlemlerini yapmak istiyorlarsa, sadece internet bankacılığı uygulaması üzerinden bu krediyi kullanabiliyor.

Banka şubelerine giderek kredi almak istiyorsanız da hangi banka üzerinden emekli maaş alıyorsanız o bankanın şubesine giderek mesai saatleri içerisinde bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.