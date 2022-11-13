IBAN numarasına ödemeler yattı! Banka hesap numaranızdan kontrol edin!

Banka hesabı olan vatandaşların özellikle, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinde almış oldukları hesap numaraları üzerinden internet bankacılığı şifreleriyle birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için hızlı birşekilde kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanmak için 50.000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlara kasım ayı sonuna kadar devam edecek kampanyalardan faydalanacak olan tüm bireysel müşterilerine 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri kampanyalar hazırlandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirin, kredi almak için uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz.

50000 TL kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyalarına katılarak, desteklerinden faydalanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde işlem yapacak olan Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, SMS ilede sizlere kredi onayı sunmaktadır.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız SMS ile kredi başvurunuzu, Denizbank üzerinden kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına göndererek yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacakları SMS kredi başvurusu şu şekildedir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda hesap numaramıza yatırılacak olan kredi limiti belli olmaktadır. 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabı olmayan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu bankalar hemen aynı gün içinde işlem yapmaktadır. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, ayrıca emekli olan vatandaşlara da yüksek limitli krediler verirken diğer bankadaki olan borçlarını kapatan kredilerde hesaplarına yatırmaktadır.