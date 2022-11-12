Ziraat Bankası banka hesabı olanlar dikkat etmeli dendi! Bugün itibariyle 4 gün içinde işlem yapmanız gerekiyor

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar, bugün itibariyle birlikte 4 gün içinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri yeni bir kredi kampanyası hazırlandı. Ziraat Bankası bugün itibariyle 4 gün içinde işlem yapacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

4 gün içerisinde başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemelerini gelir belgesiz olarak yapacak olan Ziraat Bankası yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli işlem yapacağını da açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirecek olan kampanyalarda, Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli, nakit kredi imkanı sağlanacağı duyurdu.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir, onaylanan kredileri, hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusuna katılacak olan vatandaşların özellikle emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları bankalar üzerinden olması, banka tarafından istenmektedir. Emekli olan ve son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışan vatandaşların bireysel kredi kampanyasına katılarak, ayrıca yüksek limitli kredi onayı almaları durumunda diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçları da kapatılmaktadır.