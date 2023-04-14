IBAN numarasına ödeme: TC Kimlik Numarasına Göre Sizde Hesaba Para Alın. TC kimlik numaranız üzerinden işlem yaparak kredi ödemesi almak istiyorsanız özel bankalar sizlere IBAN numaranıza gönderilmek üzere 100.000 TL'ye kadar nakit kredi kampanyası başlattığını açıkladı. 30 Nisan tarihine kadar sürecek olan bireysel tüketici kredisi kampanyasında t.c kimlik numaranız üzerinden işlem yaparak bireysel tüketici kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için kimlik numaraları üzerinden hesaplara para atarak uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir. IBAN numaranız üzerinden bireysel kredi kullanmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız durumunda daha avantajlı bir şekilde bireysel kredi kampanyasına katılarak işlemlerinizi yapabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

100.000 TL'ye kadar bireysel kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar 30 Nisan tarihine kadar sürecek olan bu kredi kampanyası ile birlikte en düşük faiz oranlarından yararlanarak hızlı bir şekilde kredi kullanabilecekler ve banka müşterileri olmaları durumunda da işlemlerini hızlı bir şekilde hesaplarını yatırarak kullanabileceklerdir. 100.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka müşterisi olmanız durumunda Kredi ödemelerinizi hesabınıza atacaklardır. 100.000 TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız Kredi puanınızın da 1500 ve üzerinde olması durumunda aşağıdaki bankalar üzerinden kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve ödeme alabileceğinizi de söylemek isteriz.

Akbank üzerinden bireysel kredi başvurusu...

Akbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar kendi banka hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa Akbank direkt uygulamasını kullanabiliyor. Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi almak için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte ödemelerini hesaplarına yatırarak kullanmaları gerekiyor. Akbank direkt uygulaması üzerinden bireysel kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri verilirken banka kredi politikalarına uygun olan kişilere 5 dakikada sonuç vererek hesaplarını ödemeler yatırıyor. Akbank 100.000 TL kredi almak istiyorsanız sms ile bireysel kredi kullanacak olan kişiler cep telefonlarını Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermesi yeterlidir.

Akbank direkt uygulaması üzerinden de bireysel kredi başvurunuzu 7/24 yapabilecek ve ihtiyaç kredinizi bu şekilde de kullanabileceksiniz.18 yaşından büyük olan herkes Akbank kredi kampanyasına katılabilir.

Garanti Bankası gelir belgesiz bireysel kredi kampanyası...

Garanti Bankası gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız sizler de başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde Bu bankanın yapmış olduğu kredi başvurusu ile birlikte 3 ay ertelemeli Kredi alabilirsiniz. 100.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız kredi başvurularınızı banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde yapabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen politikalara uygun olarak Kredi ödemeleri hesaplarına yatırılır ve 3 ay ertelemeli olarak sizler de bu kredileri kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası gelir belgesiz kredi kampanyası...

Yapı Kredi Bankası üzerinden de bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını Bu bankanın müşterileri olmaları halinde kredi olarak hesaplarını yatırabilecekleri bir mobil kredi kampanyası bulunmaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel kredi almak istiyorsanız ve banka müşterileri olmanız halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırmak istiyorsanız Kredi başvurularınızı gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırabilecek ve başvurularınızı hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası gelir belgesiz bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verecek ve belirtilen şartlar dahilinde bu Kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak da hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır. Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz bireysel tüketici kredisi başvurusu ile birlikte Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz sms ile ne kadar bu banka üzerinden kredi onayı alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte hemen aynı gün içinde ödemeleri hesaplarına yatıracak ve başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler verecektir. Yapı Kredi bankası'nın resmi internet sitesine giriş yaparak kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.