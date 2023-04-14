Akbank 10 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu başladı! Bankadan hemen onay alınıyor, 18-65 yaş arası dikkat! Akbank üzerinden verilecek olan gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak tüketici kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşların Akbank müşterileri olmaları halinde isterlerse bankanın müşterisi olup Akbank direkt uygulaması üzerinden isterlerse de cep telefonları üzerinden SMS atarak Kredi başvurularını gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Akbank 30 Nisan tarihine kadar gelir belgesiz olarak 10.000 TL'ye kadar bireysel kredi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi açıkladı ve yapmış olduğu bu Kredi paketi ile birlikte bireysel kredi kullanacak olan kişilere ilk taksit ödemesinde de 90 gün ertelemeli olarak Kredi başvurusunda bulunacağını duyurdu.

Akbank Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak Kredi imkanı sağlayacak...

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için öncelikli olarak banka kredi puanınızın bu bankaya tarafından uygun olarak onaylanması gerekiyor. Akbank kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak kredi onayı almak istiyorlarsa 18 yaşından büyük olup 65 yaşından küçük olması durumunda kredi puanı 1500 ve üzerinde olması ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır. Akbank direkt uygulaması üzerinden ve Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak alabileceğiniz bu bireysel kredi kampanyasında 10.000 TL krediler sizlere gelir belgesiz olarak verilecek ve bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlar bu kredileri hesaplarına yatırarak istedikleri zaman kullanabileceklerdir.

Ekonomik sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlar için bireysel kredi kampanyası başlatan Akbank emekli olan vatandaşları da düşünüyor ve Cep telefonlarınız üzerinden SMS atarak emekli maaşı hesabınız üzerinden de sizlere Kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak sms ile şu şekilde başvuru yapmaları halinde Kredi imkanı sağlamaktadır.

SMS ile Akbank üzerinden bireysel tüketici kredisi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarına Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Akbank SMS ile bireysel tüketici kredisi başvurusunda bulunduktan sonra başvurularını gerçekleştirip uygun faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan tüm kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yaparak kredi ödemesi vermekte olup bireysel kredi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapacağını açıkladı. Akbank SMS ile bireysel kredi kullanmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemeleri gerçekleştirecek ve ödemelerde Hesaplara yatacak.

Akbank gelir belgesiz bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde üç aydır sigortalı olarak çalışıyor olmalarını istemektedir. en düşük faiz oranları ile birlikte bireysel kredi almak istiyorsanız ve bu banka üzerinden gerçekleştirdiğiniz ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorsunuz Akbank sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve bireysel tüketici kredisinde ne kadar onay aldığınız hakkında bilgileri sizlere söyleyecektir.

Akbank sadece sms ile ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden değil internet sitesi üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarası üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek bireysel kredi kullanmanıza olanak sağlamaktadır. Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte bireysel kredi onayı alıp almadığınız hakkında bilgiler sizlere verilir ve onaylanan kredi tutarı hesabınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.

Akbank 10.000 TL gelir belgesiz kredi nasıl alınır?

Akbank üzerinden 10 bin TL gelir belgesiz kredi almak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Banka müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı şifresi alarak Akbank Direkt uygulamasına girip buradan kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz . 10.000 TL'ye kadar verilen bu krediler de banka sizlere onay verirse gelir belgesiz olarak anında krediye hesabınıza Atabileceksiniz. 10.000 TL kredi 36 ay vade ve 3 ay erteleme ile işsizlere kredi imkanı sağlanmaktadır.