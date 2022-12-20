IBAN Numarasına Ödeme: Başvuru Yapan 20.000 TL Ödeme Alıyor!

20000 TL kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Denizbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası, yaptıkları kampanyalarda 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri verecek.

20000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız sizlerde, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılarak ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilir, onaylanan tutar, hemen görebilirsiniz. Bankalar, yapmış oldukları bu kampanyalarda özellikle bireysel müşterilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabileceğini ve banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşların isterlerse cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabileceğini açıkladı.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen kişiler nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa en uygun kredi seçeneklerinden bir tanesini seçenek. 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanabilir.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara uygun faizlerle kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar, yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır.

Sms ile DenizBank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve aylık gelirinizi yazarak, 32 80 numarasına gönderebilirsiniz. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak gönderebilirler. Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi ödemeleri uygun faizlerle verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ayrıca mobil uygulamalar üzerinden de ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi olabileceğini söyleyebiliriz. İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularında bulunarak, kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda uygun faizlerle kredi ödemeleri hızlı bir şekilde ödenecektir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz ve kredi kullanabilirsiniz.