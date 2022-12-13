IBAN numarasına 4 bankadan ödeme yatacak! 4 bankanın da başvuru imkanı sağlayacağı açıklandı! Nakit sıkıntısı çekenlere!

QNB Finansbank, Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni kampanyada, hesap numaralarına ödeme alacak olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. QNB Finansbank, Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası, belirtilen kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için 50000 TL'ye kadar kredi ödemelerinde gelir belgesiz olarak işlem yapacağını, hızlı bir şekilde kredi ödemesi vereceğini açıkladı. 4 banka üzerinden de başvurularınızı internet üzerinden veya bankanın SMS servislerini kullanarak yapabileceğiniz gibi banka kredi puanı yüksek olan tüm vatandaşlar hemen onay alabilmektedirler.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir ve 50000 TL kredi kullanabilir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan banyolarda başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için hizmet verecek olan bu bankadan düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 50 bin TL onay almak istiyorsanız, kimlik numaranıza 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda 36 ay vadeli kredi ödemesi hemen aynı gün içinde kullanabilir.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, Denizbank müşterisi olması durumunda internet bankacılığını kullanarak hemen işlem yapabiliyor. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında, hesabınızı hemen ödeme alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada banka müşterisi olan kişilere düşük faizli kredi ziraat mobil uygulaması üzerinden ve internet şubesi üzerinden verilmektedir. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan tüm başvurularda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemesi 50000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kullandırılmaktadır.