Bayram geliyor! Emekliye müjde Cumhurbaşkanı tarafından verildi! Emekliye ek ödeme 10.000 TL olacak

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan emekli ödemeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı tarafından da karar verildi ve nakit kredi kullanacak olan tüm kişileri uygun faizlerle bu kredileri verileceği açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan emekli ödemeleri ile ilgili karar veren Cumhurbaşkanı ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilere devlet destekli olarak 10.000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini açıkladı. 3 kamu Bankası üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kullanabileceğiniz ve başvuru şartlarına uygun olarak alacağınız bu kredilerden yararlanabilmeniz için emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz banka tarafından istenmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaş ödemeleri ile ilgili yapmış olduğu karar ile birlikte Cumhurbaşkanı tarafından verilecek olan bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak için 5 dakikada sonuç vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaş ödemeleri ile ilgili uygun faiz oranları ile birlikte vereceği ihtiyaç kredilerinde 10.000 TL ödemeleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde yapmaktadır.

EMEKLİYE MÜJDELİ HABER

3 kamu Bankası tarafından başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasında emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaşı hesapları ile birlikte bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirebilecekleri bir kampanya açıklandı. devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde şartlara uygun olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak yapılandırılır ve 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız ile birlikte bireysel kredi kullanmak istiyorsanız banka müşterisi olan tüm vatandaşlar bu bankalar üzerinden istedikleri zaman kredi alabilmektedir.