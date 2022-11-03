IBAN numarası üzerinden alacağınız tutar belli oldu! Emekli'de alacak! 50000 TL ödemeler başladı!

Emekli olan ve çalışan kişilere 50000 TL'ye kadar iban numaralarına veya hesap numaralarına ödemeler almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilir. Emekli olan ve çalışan kişiler için kampanya başlatan Akbank, yapmış olduğu yeni kampanyada iban numaralarına hemen ödemelerini gerçekleştireceğini açıkladı. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların, Akbank üzerinden kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde ödemeler alabileceği açıklandı.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen ödeyeceğini duyurdu. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmek için şubelere gitmeden hemen işlem yapabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan kredi ödemelerinde ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara aynı gün içinde krediyi hizmet ödemesi verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli ve çalışan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyalarda, SMS ilede kredi işlemi uygulamaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara banka kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu almaktadır.

Sms ile yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında kredi onay alacak olan tüm vatandaşlara banka hızlı bir şekilde ödeme yaparak, hemen aynı gün içinde destek kredilerinden faydalandırmaktadır. Akbank hesabı olan vatandaşlar, sadece SMS ile bir Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan da 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler.