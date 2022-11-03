Garanti Bankası, Emekli ve Çalışanlara, Borç Kapatma Kredisi Ödeyeceğini Açıkladı, İsteyen Hemen Alacak, Şart Yok!

Bankalardaki borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruyla birlikte ihtiyaç kredisi borç kapatma, kredisini aynı anda ödeyeceğine açıkladı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirecek olan emekli olan ve uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşların banka kredi notu uygun olması durumunda hemen aynı gün içinde ödemelerini yapabileceğini söyledi. Garanti Bankası yapmış olduğu duyuruda, özellikle bu kredilerde düşük faiz oranları ile birlikte sizlere kredi işlemleri yapmaktadır.

Garanti Bankası üzerinden kullanacağınız borç kapatma kredilerinde 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde işlemler gerçekleştirilmektedir. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, banka borçlarınızı kapatmanız için bu kredileri kullanabilmeniz için 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak uzun vadelerde geri ödemesini yapabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden 50000 TL ile 100000 TL arasında nakit kredi kullanarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli, bu kredileri kullanabilmeleri için banka kredi şartlarına uygun olmaları ve 24 ay vadeli ödeme tabloları oluşturmaları gerekiyor.

Bankalar üzerindeki kredi kartı ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı borçlarınızı kapatmanız için Garanti Bankası üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli politikalara uygun olarak hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilmektedir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 50000 TL ile 100000 TL arasındaki borç kapatma kredileriniz den faydalanarak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.