Yarından sonra "Emekliye" 20.000 TL ödeme yapılacak, Hesaplarınızdan Alabilirsiniz

Emekli olan vatandaşlar için sürekli güncel kampanyalar yapan kamu bankaları yapmış oldukları son kampanyalarda 20000 TL kadar ödeme vereceğini açıkladı. Sadece kamu bankaları değil, bazı devlet destekli özel bankalardan kredi imkanından faydalandıracak. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden sizlerde 20000 TL kadar ödeme alabilecek ve uygun faizlerle bu kredileri dilediğiniz haber kullanabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız 20000 TL, ödemeler daha önce kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan kişilere internet üzerinden de banka şubelerine gitmeden, haftasonu olsa bile verilecektir. Emekli maaş hesaplarınızı kontrol eden ödeme alıp almadığınızı sizler de yapabilirsiniz.

Emekliye ödeme haberi...

Emekli maaşını kamu bankası olan Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişiler ile birlikte Garanti Bankası İş Bankası Şekerbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından kalan tüm vatandaşlar, kredi ödemeleri alabiliyor.

En çok tercih edilen kamu bankaları olmasından dolayı vatandaşlar, düşük faiz oranları ile birlikte kamu bankaları üzerinden 20000 TL ödeme alabiliyorlar. 20000 TL üzerinde nakit kredi imkanından faydalanabileceğiniz bu kampanyalarda daha önce kredi kullanmayan da emekli maaşlarını ilk defa kamu bankalarına taşıyan vatandaşlara daha yüksek limitlerde kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor ve bankalardaki borçları kapatılması içinde transfer kredileri veriliyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler, yarından sonra başvurularını gerçekleştirmek için bankaların internet bankacılığını veya internet şubesine giriş yaparak, kredi ödemesi alıp almadığını kontrol edebilir.