Hyundai'den Nisan'a özel 80 bin TL'lik i20 sürprizi! Clio'dan bile daha ucuza geliyor!

Clio'dan bile daha ucuza geliyor! Hyundai'den Nisan'a özel 80 bin TL'lik i20 sürprizi! Sıfır otomobil alacakların fiyat-performans oranına en çok dikkat ettiği sınıflardan biri B hatchback'lerdir. Renault Clio bu sınıfta uzun yıllardır uygun fiyatın simgesi haline gelmişken, son zamanlarda bir rakip daha ortaya çıktı: Hyundai i20. Bu yazımızda Hyundai i20 modelinin güncel fiyat listesini ve donanım seçeneklerini inceleyeceğiz.

Hyundai i20 Modeli

Hyundai i20, 2008 yılında ilk kez piyasaya sürülen bir B sınıfı hatchback modelidir. İlk nesli i20, 2008-2014 yılları arasında üretildi ve 2014 yılında yerini ikinci nesil i20'ye bıraktı. Günümüzde üretilen i20, üçüncü nesil olarak piyasada bulunuyor. Bu yazımızda da üçüncü nesil i20 modelinin fiyatlarına odaklanacağız.

Hyundai i20 Fiyat Listesi

Hyundai i20'nin Türkiye'de bulunan resmi internet sitesinden aldığımız bilgilere göre, aracın fiyatları şu şekildedir:

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel

Fiyatı: 518.500 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik

Fiyatı: 559.445 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik

Fiyatı: 603.500 TL

1.4 MPI 100 PS Style Plus Benzin Otomatik

Fiyatı: 633.500 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik

Fiyatı: 653.500 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

Fiyatı: 641.500 TL

Hyundai i20 Donanım Seçenekleri

Hyundai i20, beş farklı donanım seçeneği ile satışa sunuluyor: Jump, Style, Style Plus, Elite ve Premium. Jump donanım seviyesi en boş paket olup, Premium donanım seviyesi ise en dolu pakettir. Her donanım seviyesi, kendine özgü özellikler ve fiyatlar sunmaktadır.

Jump Donanım Seviyesi

Hyundai i20 Jump donanım seviyesi, en boş paket olup, aracın fiyatını en düşük seviyeye çeken pakettir. Bu donanım seviyesinde, aracın standart donanımı şu şekildedir:

Manuel klima

Ön ve arka elektrikli camlar

Elektrikli yan aynalar

Radyo ve USB girişi

Bluetooth özellikli ses sistemi

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu

15 inç çelik jantlar

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