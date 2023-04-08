Hyundai'den Nisan'a özel 80 bin TL'lik i20 sürprizi! Clio'dan bile daha ucuza geliyor!
Renault Clio bu sınıfta uzun yıllardır uygun fiyatın simgesi haline gelmişken, son zamanlarda bir rakip daha ortaya çıktı.
Clio'dan bile daha ucuza geliyor! Hyundai'den Nisan'a özel 80 bin TL'lik i20 sürprizi! Sıfır otomobil alacakların fiyat-performans oranına en çok dikkat ettiği sınıflardan biri B hatchback'lerdir. Renault Clio bu sınıfta uzun yıllardır uygun fiyatın simgesi haline gelmişken, son zamanlarda bir rakip daha ortaya çıktı: Hyundai i20. Bu yazımızda Hyundai i20 modelinin güncel fiyat listesini ve donanım seçeneklerini inceleyeceğiz.
Hyundai i20 Modeli
Hyundai i20, 2008 yılında ilk kez piyasaya sürülen bir B sınıfı hatchback modelidir. İlk nesli i20, 2008-2014 yılları arasında üretildi ve 2014 yılında yerini ikinci nesil i20'ye bıraktı. Günümüzde üretilen i20, üçüncü nesil olarak piyasada bulunuyor. Bu yazımızda da üçüncü nesil i20 modelinin fiyatlarına odaklanacağız.
Hyundai i20 Fiyat Listesi
Hyundai i20'nin Türkiye'de bulunan resmi internet sitesinden aldığımız bilgilere göre, aracın fiyatları şu şekildedir:
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel
Fiyatı: 518.500 TL
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik
Fiyatı: 559.445 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik
Fiyatı: 603.500 TL
1.4 MPI 100 PS Style Plus Benzin Otomatik
Fiyatı: 633.500 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik
Fiyatı: 653.500 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT
Fiyatı: 641.500 TL
Hyundai i20 Donanım Seçenekleri
Hyundai i20, beş farklı donanım seçeneği ile satışa sunuluyor: Jump, Style, Style Plus, Elite ve Premium. Jump donanım seviyesi en boş paket olup, Premium donanım seviyesi ise en dolu pakettir. Her donanım seviyesi, kendine özgü özellikler ve fiyatlar sunmaktadır.
Jump Donanım Seviyesi
Hyundai i20 Jump donanım seviyesi, en boş paket olup, aracın fiyatını en düşük seviyeye çeken pakettir. Bu donanım seviyesinde, aracın standart donanımı şu şekildedir:
- Manuel klima
- Ön ve arka elektrikli camlar
- Elektrikli yan aynalar
- Radyo ve USB girişi
- Bluetooth özellikli ses sistemi
- Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu
- 15 inç çelik jantlar
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