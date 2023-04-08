8-9 Nisan son anket sonuçları açıklandı! Erdoğan, Kılıçdaroğlu anketinin sonucu ne oldu? İşte oy oranları 2023

Erdoğan, Kılıçdaroğlu anketinin sonucu ne oldu? 8-9 Nisan son anket sonuçları açıklandı! İşte oy oranları 2023... Optimar Araştırma, 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerle ilgili anket sonuçlarını açıkladı. Ankete 8-9 Nisan 2023 tarihleri arasında 4 bin 745 kişi katıldı. Hem yüz yüze hem de telefon üzerinden yapılan araştırmada, hem ilk tur hem de ikinci tur soruları vatandaşlara yöneltilerek seçmen tercihleri ölçüldü.

Seçimlerin İlk Tur Sonucu

Ankete katılanların yüzde 45,9'u Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtirken, yüzde 43,9'u ise Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceklerini açıkladı. Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 8,3, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 1,9 olarak ölçüldü. Bu sonuçlara göre, eğer seçimler ilk turda sonuçlanırsa, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalacak.

Seçimlerin İkinci Tur Sonucu

Ankete katılanların yüzde 51,1'i ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtirken, yüzde 48,9'u Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceklerini açıkladı. Bu sonuçlar, ikinci turda seçmenlerin tercihinin Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacağı yönünde bir öngörüyü işaret ediyor.

Optimar Araştırma ve Anketler

Optimar Araştırma, Türkiye'de birçok sektöre yönelik araştırmalar yaparak veri toplamakta ve raporlamaktadır. Yaptığı araştırmalarla, farklı sektörlere yönelik piyasa analizleri, tüketici davranışları ve beklentileri, trendler ve gelecek projeksiyonları gibi konularda veri sağlamaktadır.

Anketler, seçimlerden hava durumuna, gündemdeki konulardan ekonomik gelişmelere kadar birçok konuda farklı toplum kesimlerinin görüşlerini ve tercihlerini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu anketler, özellikle seçimler öncesinde yapılan çalışmalarla adayların popülaritesi, halkın beklentileri ve tercihleri hakkında ipuçları verir.

haber24.com