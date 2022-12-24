Son dakika haberi vatandaşları mest etti! SGK tarafından 2 maaş birden verilecek! Bunu yapmayan pişman olur

Son dakika haberi vatandaşları mest etti! Bunu yapmayan pişman olur... SGK tarafından 2 maaş birden verilecek! Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden vefat eden sigortalılar içinde geride kalanlar koruyacak olan kişiler içinde verilmektedir. Sosyal güvencesi olan ya da olmayanlar içinde bu yardım desteği verilmektedir. SGK tarafından sigortalının vefat içinde geri kalanlar ödenen emekli maaşlar içinde ek olarak çift maaş içinde detaylarda bulunmaktadır.

Hepsi de farklı statü sahibi olmak

Sigortalılığından dolayı emekli maaşı alıyor olması dul maaşı almaya da hak kazanmalarına neden olmaktadır. Çift maaş ile ilgili birden fazla önemli ayrıntı var. İster eş olsun ister anne ve baba, vefat eden sigortalı kişiler içinde 1 Ekim 2008’den önce ve sonra da maaş verilmektedir.

Tarihler belirleyici oluyor

Kadınlar içinde anne ve babanın vefat tarihlerine burada da bağlı oldukları sigorta türü içinde aylık bağlanmaktadır. Buna bağlı olarak emekli olunan tarihlerde belirleyici olmaktadır.

Vefatlardan biri 1 ekim 2008 öncesi ise;

· İkisi SSK’lı olan kişi yüksek olursa yüksek düşük ise yarım ödenir.

· İkisi de Bağkurlu olan kişiler için de yüksek olanın tamamı da düşük olanın yarısı bağlanmaktadır.

· İkisi de memur içinde tam maaş verilmektedir.

· Anne babanın statüsü farklı ise iki maaş da tam olarak verilmektedir.

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