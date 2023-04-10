1 Gün içinde başvuru gerçekleştirecek olan kişiler 100.000 TL'ye kadar ödeme alabiliyor...

QNB Finansbank tarafından başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler 100.000 TL kredi ödemelerini bir gün içerisinde başvuru gerçekleştirip kendi hesaplarına yatırabiliyorlar. qnb Finansbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvuru gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları için belirtilen şartlara uygun olarak Kredi ödemelerini hesaplarına yatırıyor ve nakit ihtiyacı olan tüm kişilere de uygun faiz oranları ile birlikte ödemeler veriyor. 100.000 TL 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte bireysel tüketici kredisi kullanacak olan kişileri ihtiyaç kredisi ödemesi verecek olan bu banka üzerinden bazı şartlara uygun olmanız durumunda ödeme alabilirsiniz.

QNB Finansbank bireysel kredi politikalarının başında banka kredi puanı gelmektedir. QNB Finansbank üzerinden kredi puanı uygun olan vatandaşlar bireysel kredi alabilmektedir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olması ve kredi puanlarının 1500 ve üzerinde olması gerekiyor.

QNB Finansbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere uygun faiz oranları ile birlikte hesaplarını ödemeler vermektedir. QNB Finansbank üzerinden bireysel kredi kullanmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndererek işlem yapabilecek ve kredi kullanabileceksiniz. Finansbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız 50-30 numarasına mesaj olarak göndererek işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde hemen ödeme alabilirsiniz.