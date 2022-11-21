Hyundai Bayon fiyatlarında bugün gelen çılgınlık çok farklı! Bu listeye bakmayan bin pişman!

Bu listeye bakmayan bin pişman! Hyundai Bayon fiyatlarında bugün gelen çılgınlık çok farklı! Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkacağı söylenen Hyundai markasının Bayon modelinin verilen tasarım resimleri bile SUV severlerin heyecanlanmasına sebep olmuştu. Her ne kadar insanlar Hyundai markasının malzeme kalitesinin düşüklüğünden dolayı modellerini tercih etmeseler de bu çıkan model birçok insanın dikkatini çekmeyi başardı.

Görselliği Büyülüyor

Tasarımı ile araç severlerden tam not alan aracın altyapısı i20 modeli ile aynı tutulmuş. Tasarımında da i20 modelinden birçok iz görmek mümkün. Arka kısmı için sade ama şık demek mümkün. Stop lambaları bir bumerang şeklinde bagaj kapağının kenarlarında kondurulmuş.

Daha sonra boydan boya uzanan ince bir kırmızı çizgi ile bu iki stop lambası birbirine bağlanmış ve bagaj kapağının üzerinde bir bütünlük sağlanmış.

Ön tarafında ise ince led farlar kullanılmış ve daha kalkık bir tamponla agresif görüntü tamamlanmış. İç kısmında ise bizleri geniş bir multimedya ekranı karşılıyor.

10 inç ’in üzerinde ki ekrandan Apple Car Play ve Android Auto’ya bağlanmak mümkün. Direksiyon simidi ve ön konsolun sade tasarımı ise yine İ20 modeline benziyor.

Hyundai Bayon 2022 Kasım Sıfır Araç Fiyat Listesi

Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel 472.000 TL'den bayilerde yerini aldı. Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik 503.000 TL'den bayilerde yerini aldı. Hyundai Bayon 1.4 MPI Style Otomatik 525.000 TL'den bayilerde yerini aldı. Hyundai Bayon 1.4 MPI Elite 550.000 TL'den bayilerde yerini aldı. Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Style DCT 568.500 TL'den bayilerde yerini aldı.

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