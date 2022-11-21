1 Aralık'ta Bitiyor! Son Dakika, Emekli Olanlar Dikkat, Ziraat Vakıf Halkbank ve PTT Açıklama Yaptı

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Nakit ihtiyacı olan emekliler için yapmış olduğu yeni kampanyayı 1 Aralık tarihi itibariyle sonlandıracağını açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu kredilerde 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve nakit kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 90 gün ertelemeli kredi ödemeleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. En yakın banka şubesi üzerinden kamu bankaları aracılığı ile birlikte alabileceğiniz bu kampanyalarda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden kredi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar, maaş müşterileri olmaları durumunda ve ilk maaşını bu bankalar üzerinden çekmeleri durumunda kredi kullanabilmektedirler.

Başvurularınızı gerçekleştirdikten sonra diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için de sizlere verilecek olan bu kredilerde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriliyor. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu gerçekleştirecek olan vatandaşların banka müşterisi olmaması durumunda bankaya şubelere gitmeden işlemlerini sadece internet sitesi üzerinden yapabilir.

Ptt üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi kullanabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılabilmeniz için Ptt yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, bu mesajı 3050 numarasına mesaj olarak gönderin.