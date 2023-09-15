Eylül ayına girerken, Hyundai'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda otomobil kampanyası duyuruldu. Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır araç modellerini sunmasıyla tanınan Hyundai, taksitle araç satın almak isteyen müşterileri için bir kredi destek programı başlattı. Garanti BBVA ve TEB ile işbirliği yapan Hyundai, bu iki değerli banka aracılığıyla müşterilerine ilk taksit ödemelerini 6 aya kadar erteleyebilecekleri bir kredi seçeneği sunuyor.

Bu dikkat çekici kampanya, yeni bir otomobil sahibi olmayı daha erişilebilir kılmakla kalmıyor, aynı zamanda gecikmeli ödeme esnekliği de sunuyor. İster şık bir sedan ister geniş bir SUV hayal ediyor olun, Hyundai'nin Garanti BBVA ve TEB ile yaptığı ortaklık, otomobil satın alma yolculuğunuzun hem kolay hem de finansal olarak yönetilebilir olmasını sağlıyor.

HYUNDAİ KAMPANYASINDA GEÇERLİ FAİZ ORANLARI

Hyundai, 30 Eylül 2023 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerli olacak heyecan verici bir kampanyayı duyurdu. "Şimdi Al, 6 Ay Sonra Ödemeye Başla Kredi Kampanyası" olarak bilinen bu kampanya Garanti BBVA, Yapı Kredi ve TEB Oto Finans ortaklığıyla sunuluyor.

Garanti BBVA, %3,99'dan başlayan faiz oranlarıyla müşterilerine 6 ay ertelemeli kredi kullanım seçeneği sunuyor. Bu teklif tüm vade ve tutarlar için geçerli. Benzer şekilde Yapı Kredi %3,49 faiz oranıyla, TEB Oto Finans ise %3,69 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi kullandırıyor. Ertelemeli kredi kampanyası için belirtilen faiz oranlarının, müşterilerin TEB Oto Finans'tan Kredi Koruma Hayat Sigortası ürününü satın almaları durumunda geçerli olduğunu belirtelim.

HYUNDAİ İ10 EYLÜL 2023 GÜNCEL FİYATLARI

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel Donanım: Fiyat 725.000 lira

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT Donanım: Fiyat 770.000 lira

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT Donanım: Fiyat 790.000 lira

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT Donanım: Fiyat 850.000 lira