Hülya Duyar’ın Beyninde Tümör Olduğu Tespit Edildi! Ameliyata Giren Ünlü Oyuncuya Destek Mesajı

Ünlü oyuncu Hülya Duyar’ın beyninde tümör olduğu tespitinin gerçekleşmesi ardından başarılı isim bugün ameliyat olmak için hazırlandı. Ameliyata girmeden önce hasta yatağında kendisi gibi oyuncu olan Bahtiyar Memili ile görüntülü konuşma gerçekleştiren Hülya Duyar, sevenlerini üzüntüye boğdu.

Ameliyata girmek için hazırlık yapan Hülya Duyar ile çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Bahtiyar Memili ise paylaştığı fotoğrafın altına bir açıklama yazdı ve “her şey çok güzel olacak ablam” şeklinde ifadeler kullandı. Hülya Duyar için “seni çok seviyorum” notunu da ekleyen Memili, paylaşımı ile dikkat çekti.

Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizisi projesinde almış olduğu rol ile dikkatleri üzerinde toplayan ve sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Hülya Duyar’ın beyninde tümör olduğu bilgisine ulaşıldı.

51 yaşındaki ünlü oyuncu, hastanede tedavi gördü ve bugün ameliyat olmak için hazırlandı. Ünlü oyuncunun moralinin yüksek olduğu bilgisine ulaşılırken önceki gün hasta yatağında kendisi gibi oyuncu olan Bahtiyar Memili ile görüntülü bir konuşma yaptığı da dikkat çeken bir gelişme olarak öğrenildi.

Bahtiyar Memili, sosyal medya hesabı üzerinden Duyar ile çekildiği fotoğrafını yayınladı ve altına yazmış olduğu not ile duygulandırdı. Ameliyata girmek için hazırlıklarını sürdüren Hülya Duyar da Bahtiyar Memili’nin paylaşmış olduğu gönderisini kendi sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi.

Hülya Duyar Kimdir? Hülya Duyar Kaç Yaşında?

26 Haziran 1970 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen ünlü oyuncu Hülya Duyar tiyatroya kuaför ve makyaj sanatçısı olarak adımını atmıştır. 90 kilo ve 160 cm boyunda olan oyuncunun burcu ise yengeçtir. 2000 senesinde sinema ve televizyon çalışmalarına başlayan ünlü isim bugüne kadar pek çok projede yer alıp kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmıştır.