Devletten Çocuk Desteği Geldi! 8.540 TL Ödeme PTT Üzerinden Yapılacak

Önemli bir devlet kurumu olan İŞKUR, devletin çocuk desteği ile ilgili müjdeli haberi verdi. Küçük yaşlarda çocuğu olan annelere nakit desteği sağlanacağı duyuruldu. Üstelik başvuru yapmak da çok kolay olacak ve bu fırsattan pek çok anne faydalanabilecek. 2021 yılı için başlatılan bu uygulamada günlük hemen hemen 95 TL nakit desteği sağlanması gündemde.

Bu fırsat dâhilinde nakit desteği alacak annelerin, aylık alacağı tutarın 2.870 TL olacağı söylendi.3 ay süreyle devam edecek olan bu uygulamayla alınacak net toplam tutar 8.540 TL olacak. İşte İŞKUR’un annelere nakit desteği haberinin detayları…

İŞKUR Anne Projesi Ve Çocuk Desteği Detayları Bu Haberde!

Türkiye İş Kurumu, çalışamayan anneler için önemli bir nakit destek imkânı sağlıyor. Devlete çocuk desteği başvurusu yapan annelere sunulan bu avantaj sayesinde, ailelere büyük bir maddi destek sağlanacak. Bu destek, hem kadınların çalışma hayatında görünürlüğünü artırmak hem de çocuklu ve çalışamayan annelere maddi destek için atılmış önemli bir adım gibi görünüyor.

İŞKUR tarafından yapılan ödemelerin 3 aylık bir sürece yayıldığı duyuruldu. Günlük 95 TL’lik bir harçlık uygulamasıyla, 3 ayın sonunda bu tutar hemen hemen toplam 8.540 TL’ye ulaşacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyen annelerin ise başvuru yapmaları oldukça kolay olacak.

Anneye Doğum Yardımı

İŞKUR Anne Projesi şeklinde katılım sağlayabileceğiniz bu çocuk desteği imkânına, İŞKUR kaydı yaptırarak sahip olabilirsiniz. İŞKUR’un bu uygulaması sayesinde, çalışamayan ve 0-15 yaş arası çocuğu bulunan anneler meslek hayatına katılabiliyor. Anne Projesi’nde açılan kurslarla pek çok kadına istihdam sağlanabiliyor.

Çocuk Parası Başvurusu Nereye Başvurulur?

Anne Projesi kapsamına katılmak için yapmanız gereken tek şey, İŞKUR İl Müdürlüklerine başvuru yapmak. Çocuk desteği ve AnneProjesi için sağlamanız gereken şartlar ise şu şekilde;