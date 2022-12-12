Merkez Bankası’ndan Yeni Duyuru 0.97 Faiz İle Kredi Verilecek, Kampanyaya Hangi Bankalar Katıldı?

Merkez Bankası’ndan yeni duyuru! 0,97 faiz oranı ile kredi verilecek. Kampanyaya hangi bankalar katılacak? Başvuru aşamaları nelerdir? Kimler ihtiyaç kredisine başvurabilecek? Detaylar haberimizde…

Merkez Bankası üzerinden yeni duyuru yapıldı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, 0,97 faiz oranlı kredi için başvuru yapabilir. Kimler bu krediye başvurabilir? Bankalar nasıl işlem gerçekleştirecek? Merak edilen tüm konular ve kampanya detayları belli oldu. Ülkemiz genelinde ihtiyaç kredisi olarak ön plana çıkan bankalardan faiz indirimleri geliyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar sevindirici haber verildi. Nakit sıkıntısı yaşıyorsanız, bankalardan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Uygun faiz oranları ile kredi veren bankalara başvuru yaparak kredinizi kullanabilirsiniz. İlgili bankalardan kredi kullanmak için başvuruda bulunanların bankaların belirlediği kredi politikalarına uygun olmaları gerekir. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekir. Diğer durumlarda kredi alma imkânına sahip olamazsınız.

Ziraat Bankası 0.97 Faiz Oranlı İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyenler, banka üzerinden maaş almaları gerekiyor. 0,97 faiz oranlı kredi başvurusu yapıldığında 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Alacağınız kredi ile her türlü ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Banka üzerinden maaş alan müşterilerin kredi notu düşük dahi olsa ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Kredi başvurusunda bulunmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank 0.97 Faiz Oranlı İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank maaş müşterilerine 0,97 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Başvuruda bulunarak 50 bin lira tutarlı 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Kredi notu 177 ve üzerinde olan müşteriler, SMS yöntemi ile başvuru yapabilir. TC kimlik numarası 5030 nolu numaraya gönderilerek başvuru yapılır. Başvurunun ardından kısa bir süre sonra sonuç hakkında bilgilendirme yapılır. Bunun yanı sıra internet üzerinden başvuru formu doldurularak da başvuru yapma imkânı bulunmaktadır. Başvurunun ardından cep telefonlarına kredi sonu gelecektir. Kredi sonucu olumlu olan müşteriler onaylanmış krediye banka şubelerinden kullanabilir.