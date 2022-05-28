Hong Kong'un Yeni Lideri Resmi Onay İçin Pekin'e Gidiyor

Hong Kong'un bir sonraki lideri John Lee, bir ay içinde resmi olarak göreve başlamadan önce merkezi hükümetin resmi onayını alması beklenen Pekin'i ziyaret ediyor.

Hong Kong'un demokrasi hareketine yönelik baskıyı denetleyen eski bir polis memuru ve güvenlik şefi olan 64 yaşındaki Lee, bu ayın başlarında Pekin'e sadık seçilmiş bir grup tarafından bir sonraki genel müdür olarak seçildi.

Yarıştaki tek adaydı ve Çin'in Hong Kong'un seçim sistemini "vatansever olmayan" olarak kabul edilen herkesi dışlayacak şekilde değiştirmesinin ardından oyların yüzde 99'unu aldı.

Yerel medya, Cumartesi günü başlayan dört günlük bir gezinin bir parçası olarak, Lee'nin Çin Başbakanı Li Keqiang'dan resmi atama mektubunu alması ve üst düzey Çinli liderlerle tanışması bekleniyor.

South China Morning Post daha önce Lee'nin Başkan Xi Jinping ile görüşeceğini ve onay için ekibinin bir listesini sunacağını bildirdi. İsimsiz kaynaklara atıfta bulunan gazete, Mali Sekreter Paul Chan ve Adalet Bakanı Teresa Cheng'in üst düzey yetkililer olarak kalmalarının "büyük olasılıkla" olduğunu söyledi.

Raporda, gelen genel müdürün hafta sonu boyunca test ve karantinaya alınması gerekeceği ve yolculuğu sırasında yabancılarla tanışamayacağı belirtildi.

Lee, Hong Kong'un İngiliz yönetiminden Çin yönetimine geçişinin 25. yıldönümüne ve Hong Kong'un özgürlüklerini ve yaşam tarzını en az 50 yıl boyunca koruması beklenen "bir ülke, iki sistem" çerçevesinin yarısına denk gelen 1 Temmuz'da göreve başlayacak.

Xi'nin kutlamalar için Hong Kong'u ziyaret edip etmeyeceği henüz doğrulanmadı.

Böyle bir gezi, Xi'nin pandeminin başlamasından bu yana Çin anakarası dışına ilk kez seyahat ettiği anlamına geliyor.

Temmuz 2017'de Xi, Hong Kong lideri Carrie Lam'ın yemin törenine, yerel Çin ordusu kışlalarını da içeren üç günlük bir gezinin parçası olarak katıldı.

Ancak bu geziye eşlik eden protestoların bu yıl tekrarlanması pek olası değil, çünkü Pekin'in dayattığı bir ulusal güvenlik yasası herhangi bir eleştiriyi veya muhalefeti etkili bir şekilde boğdu.

Yerel yayın Eastweek dergisinin bildirdiğine göre, bir Çin liderinin Hong Kong'u ziyaret etmesi durumunda 10.000'den fazla polis memuru görevlendirilecek.

Yerel yetkililer, hem Hong Kong hem de Çin'in sıfır COVID stratejisine bağlı kalması nedeniyle Xi'yi koronavirüs enfeksiyonu riskine karşı korumanın yollarını da buluyor.

Wall Street Journal'a göre, Xi bir günlük gezi yapmayı seçebilir veya yeni koronavirüs salgınları ortaya çıkarsa ziyareti tamamen hurdaya çıkarabilir.