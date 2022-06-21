Sevmek Zamanı Dizisi İlk Bölümde Ne Oldu?

ATV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Sevmek Zamanı isimli televizyon dizisi projesi 1. bölümü ile dikkatleri üzerine çekti. Pazartesi akşamlarının yeni favorisi olmak için hazırlık yapan projede Deniz Işın ile İlhan Şen başrolleri paylaşıyor. Projenin 1. bölümü Atv'de 20 Haziran Pazartesi akşamında izleyici kitlesi karşısına çıktı. Dizide bir aşk öyküsü anlatılırken Firuze ile Kaan'ın arasında yaşananlar da ekranlarda gösteriliyor. Diğer taraftan projenin bir dram yapımı olarak yayınlanması da konu hakkında dikkat çeken bir diğer detay oldu. Romantik komedi hikayeleri genel anlamda yaz döneminde öne çıkıyordu fakat Sevmek Zamanı dizisi bir dram yapımı haline geldi. Son yıllarda daha çok dram yapımları ile yaz döneminde izleyiciler ile oluşan Atv dizileri büyük başarılar elde ediyor.

Söz konusu dizi ilk bölümü ile sosyal medyada da geniş bir yankı uyandırdı ve pek çok seyirci tarafından izlenildi. Özellikle Deniz Işın ile İlhan Şen gibi iki başarılı oyuncunun hayranları yeni diziyi merak ve heyecan içerisinde bekliyordu. Sosyal medya hesaplarında geniş bir etkileşim oluşturmayı başaran Sevmek Zamanı dizisi ilerleyen bölümlerde elde edeceği reyting oranları ile merak ediliyor.

Dizi her ne kadar uzun süredir beklenirse de 1 bölüm reytingleri beklenenin altında geldi ve sonuçlar istenilen orana ulaşamadı. İzlenme oranları ortalamanın bir hayli altında kalırken Sevmek Zamanı dizisinin yayın hayatına sıkıntılı bir şekilde başladığı yönünde yorumlar da gerçekleşti. Dizi tüm kişiler kategorisinde beşincilik elde ederken ABC1 ve AB kategorilerinde de 4. sırada yer aldı. Karşısında güçlü bir rakip bulunmayan Sevmek Zamanı dizisi buna rağmen yüksek oranlara ulaşamadı ve düşük reyting oranları alarak hayal kırıklığına uğrattı. dizinin ilerleyen haftalardan ilk haftaya göre daha iyi sonuçlar alması bekleniyor ve seyirci kitlesi diziden umutlu olduklarını yapmış oldukları yorumlarda yazıyor.