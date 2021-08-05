Hong Konglu Aktivist Şarkıcı 'Yolsuz Davranış' Suçlamasından Aklandı

Hong Kong'lu bir yargıç Perşembe günü şarkıcı ve demokrasi yanlısı aktivist Anthony Wong'u, 2018'de bir muhalefet seçim mitinginde göründüğü için kentin yolsuzlukla mücadele gözlemcisi tarafından bu hafta açılan "yolsuz davranış" suçlamasından akladı.

Yolsuzlukla Mücadele Bağımsız Komisyonu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Wong'un 2018 yasama ara seçimlerinde demokrasi yanlısı eylemci Au Nok-hin için "başkalarını oy kullanmaya teşvik etmek için eğlence" sağladığını söyledi.

59 yaşındaki Wong, iki şarkı söyledi ve ardından seyircileri Au'ya oy vermeye çağırdı.

Wong, duruşmadan sonra mahkemenin dışında gazetecilere verdiği demeçte, "Hong Konglular şarkı söylemeye devam edecek. Hong Konglular orada takılmaya devam edecek" dedi.

Davası, bir kısmı Pekin'in eski İngiliz kolonisine bir yıl önce dayattığı bir ulusal güvenlik kanunu ve bir kısmı da diğer kanunlar kapsamında olmak üzere, hükümeti eleştirenlere karşı bir dizi yasal işlem sırasında ortaya çıkıyor.

Hong Kong yetkilileri, Çin yönetimindeki şehirdeki hak ve özgürlüklerin bozulmadığını, ancak ulusal güvenliğin kırmızı bir çizgi olduğunu söylüyor. Şehir yetkilileri, tüm tutuklamaların kanıtlara dayandığını ve halkın geçmişi veya siyasi duruşuyla ilgili olmadığını söylüyor.

Doğu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki savcılar, bir bağlama emrinin - gelecekte belirli davranışların oluşmasını önlemek için - ne mahkumiyet ne de ceza - yeterli olacağını söyleyerek Wong'a karşı suçlamayı takip etmediler.

Yargıç Peter Law, Wong'a "18 ay boyunca barışı bozmama, iyi davranış gösterme ve seçim davranışıyla ilgili herhangi bir yasayı ihlal etmeme" talimatı verdi.

Seçimi kazanmaya devam eden, ancak daha sonra yetkisiz bir toplantı yapmaktan hapse atılan Au'ya da benzer bir emir verildi.

Pekin'in geçen yıl uzun süreli demokrasi yanlısı huzursuzluğun ardından ulusal güvenlik yasasını dayatması, eski İngiliz kolonisindeki yaşamın birçok yönünü otoriter bir peçeyle kapladı.

Yürürlüğe girmesinden bu yana, önde gelen demokratlar ya yeni yasaya göre ya da başka suçlamalarla tutuklandı. Bazıları yurt dışına kaçtı.

Kitap yayıncıları otosansür uyguladıklarını kabul ettiler, sinemalar protestolarla ilgili bir belgesel çekti ve bir üniversite bir basın fotoğraf sergisini iptal etti. Bir çağdaş sanat müzesi, ulusal güvenlik polisinin koleksiyonlarını inceleyebileceğini söyledi.

Demokrasi yanlısı tabloid Apple Daily, kıdemli editörlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle tutuklanmasının ardından Haziran ayında kapandı.

Sanatçı Kacey Wong, bu hafta Facebook'ta Hong Kong'dan ayrıldığını söyledi. Hong Kong Free Press'e "0 özgürlüğe" ihtiyacı olduğu için Tayvan'a taşındığını söyledi.

Çevrimiçi çıkış Initium Media, bu hafta, solan basın özgürlüklerini gerekçe göstererek Singapur'a taşındığını duyurdu.

Büyük bir revizyondan geçen kamu yayıncısı RTHK, Salı günü kıdemli talkshow sunucusu Steve Vines'in İngiltere'ye gittiğini söyledi. Vines, eski meslektaşlarına bir e-postada "Hongkongerların özgürlüğünü sağlayan kurumların dağıtıldığını" söyledi.