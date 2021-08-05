ABD, Yabancı Gezginler İçin Covid Aşısı İstemeyi Planlıyor

İsmi açıklanmayan yetkili birkaç haber ajansına Biden yönetiminin ajanslar arası gruplara uluslararası ziyaretçiler için aşamalı bir yeniden açılış oluşturma görevi verdiğini söyledi. Karar için herhangi bir süre verilmedi.

ABD, Delta varyantının yayılmasının ortasında, özellikle aşılanmamışlar arasında vakalarda bir artış gördü.

Mevcut Covid-19 kuralları, çoğu uluslararası yolcunun ülkeye girmesini engelliyor.

Ocak 2020'de Çin'e ilk tur seyahat kısıtlamaları getirildi.

O zamandan beri ABD yasağı, yakın zamanda İngiltere'yi, Avrupa'daki 26 uluslu Schengen bloğunu, Brezilya, İrlanda, Hindistan, İran ve Güney Afrika'yı ziyaret eden ABD dışındaki vatandaşları kapsayacak şekilde genişledi.

Ülkeye girebilecek olanlar, seyahatten sonraki üç gün içinde yapılan Kovid testinin negatif olduğuna dair kanıt göstermelidir.

Geçen hafta, Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, havayolları ve turizm endüstrisinin muhalefetine rağmen, artan enfeksiyonlar nedeniyle ABD'nin "bu noktada mevcut seyahat kısıtlamalarını sürdüreceğini" söyledi.

Çarşamba günü, ismi açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, yönetimin "güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde" yeniden açılmak istediğini söyledi ve "sınırlı istisnalar dışında... ".

Amerikalı yetişkinlerin %70'inden fazlası en az bir doz Covid-19 aşısı almıştır.

Ancak yetkililere göre, Florida'da rekor sayıda hastaneye yatışla birlikte bazı eyaletlerde vakalar artıyor.

ABD genelinde birçok bölge ve işletme, insanları halka açık yerlerde maske takmaya zorlamak için bir kez daha kurallar getiriyor.

Yetkili, "çalışma grupları, bu yeni sisteme geçiş zamanı geldiğinde hazırlanmak üzere bir politika ve planlama süreci geliştiriyor" dedi.

Kanada ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere bazı ülkeler aşılı Amerikalıların seyahat etmeleri için kısıtlamaları gevşetiyor veya kaldırıyor.

Beyaz Saray, yabancı ziyaretçiler için aşı talep etme politikasını nasıl uygulayacağı konusunda havayolları ve diğerleriyle görüşmelerde bulundu. İdare ayrıca, aşıyı hangi kanıtların kabul edeceği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı ülkelerin kullandığı ancak henüz ABD düzenleyicileri tarafından yetkilendirilmemiş aşıları kabul edip etmeyeceği gibi diğer soruları da yanıtlamalı.

Amerika Birleşik Devletleri şu anda, son 14 gün içinde Birleşik Krallık'ta bulunan çoğu ABD vatandaşı olmayanı, Avrupa'da sınır kontrolü olmayan 26 Schengen ülkesini, İrlanda, Çin, Hindistan, Güney Afrika, İran ve Brezilya'yı yasaklıyor.

Beyaz Saray'ın kurumlar arası görüşmeleri daha önce hava yoluyla gelen neredeyse tüm yabancı ziyaretçiler için aşı talep etmeye odaklanmıştı. Beyaz Saray yetkilisi, yönetimin Meksika ve Kanada'dan gelen ziyaretçilerin kara sınırlarını geçmeden aşı olmalarını zorunlu kılacak planlar geliştirip geliştirmediği konusundaki soruları hemen yanıtlamadı.

Şu anda, Meksika ve Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kara yoluyla geçmelerine izin verilen tek yabancı yolcular, kamyon şoförleri veya hemşireler gibi temel işçilerdir.

Yönetimin mevcut kısıtlamaları ne kadar sürdüreceği belli değildi ancak yetkili, enfeksiyonların "önümüzdeki haftalarda artmaya devam edeceğinin görüldüğünü" ve "ABD'nin bu noktada mevcut seyahat kısıtlamalarını sürdüreceğini" yineledi. Endüstri yetkilileri, kısıtlamaların kaldırılmasının en az haftalar ve potansiyel olarak aylar süreceğini düşünüyor.