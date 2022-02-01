Hong Kong'da Kaplan Yılı İçin Tezahüratlar Yapıldı

Kwai Fong'un yoğun nüfuslu yüksek nüfuslu toplu konutlarında koronavirüs vaka sayısının 20'ye ulaştığı 21 Ocak'ta, sakinlere beş günlük bir kilitlenme için hazırlanmaları için iki saat verildi.

Santiago Fung'un ailesi temel şeylere odaklandı.

Annesi ve kız kardeşi marul ve sebze aldı. Fung donmuş deniz ürünleri, iki evcil kaplumbağası için otlar, iki paket sigara ve 24 bira bardağı aldı.

Tecrit başlarken "Bence beş gün boyunca bu kadarı yeterli." dedi.

Gün tarafından monte edilen zorluklar. Binanın 2.800 sakininden yüzlercesi test yaptırmak için asansörleri ve lobiyi tıka basa sıkıştırırken, pozitif vakalar üç haneli rakamlara düştü. Devlet tarafından sağlanan yemekler tatsızdı ve geç geldi.

Çoğunlukla, Çin bitkilerini komşularla paylaşmaları konusunda ısrar eden küçük bir kız kardeşi ve bir annesiyle 300 metrekarelik bir apartman dairesinde (27,9 metrekare) kilitli kalan 33 yaşında bir çocuk olmanın zorluğuna katlandı.

Fung ilk gün "Sadece 20 saat gibi bir şey", dedi. "Ve zaten iki ila üç kavga ettik."

Hong Kong halkı, çocuklara, işçilere ve genç ve evli olmayanlara nakit dolu kırmızı zarfların dağıtıldığında, aile yemekleri ve hediye vermenin hareketli bir mevsimi olan Ay Yeni Yılı'na tutkuyla bağlı. Ancak bölgenin virüsün üçüncü yılına girmesi ve hükümetin sıfır COVID'e olan güdüsü sayesinde beşinci bir kısıtlama dalgasıyla, 1 Şubat'ta başlayan Kaplan Yılı, bir başka kasvetli yılda hırlıyor.

Sıkışık şehirde virüsü yok etmek için hükümet, enfekte bir kişinin bir bölge salgınını hızla ateşleyebileceği korkusuyla binaları kilitlemeye ve zorunlu test emri vermeye yöneldi. Fung'un binasındaki sipariş, bulunan vaka sayısı ve uzunluğu için olağandışıydı.

Yetkililer, Omicron'un yüksek iletim oranının, şehrin büyük kısmını bir yıl önce kapalı tutan kuralları tekrar dayatma gereğini haklı çıkarmakta ısrar ediyor. Bir kez daha, restoranlara ve ziyafet salonlarına, sayısız yeni yıl planının iptaline yol açan saat 18:00'den sonra artık tesis içi restoranlara hizmet veremeyeceği söylendi.

Sinemalar, dans merkezleri ve spor salonları gibi eğlence mekanları da, özellikle devlet tarafından işletilen tesisler olmak üzere açık hava eğlencesine uzanan siparişle kapatıldı. Hong Kong'da yüzme havuzları, tenis kortları, golf sahaları, barbekü çukurları ve hatta satranç masaları halka açık değil.

Birçok sakin, virüs etkin noktası olarak kabul edilen bir ülkede oldukları veya geri dönen yolcular için zorlu karantina rejimini karşılamak için belirlenen otellerde 21 gün boyunca rezervasyon yapamadıkları için denizaşırı ülkelerde mahsur kaldı.

Ancak, şehrin katı kuralları eşit olarak uygulanmadı.

Baş Yönetici Carrie Lam, bir politikacının doğum günü partisinde düzinelerce yetkilinin birlikte fotoğraflanmasının ardından büyük grup toplantılarına karşı rehberlik eden birkaç kamu görevlisini mazur görünce bölge sakinleri öfkelendi.

Pazartesi günü, içişleri bakanı 3 Ocak'taki ziyafete katılmakla hata ettiğini söyleyerek istifa etti. Polis şefi, sosyalleşmediği, partideki "iletişimi güçlendirdiği" konusunda ısrar etmesi üzerine görevde kalmaya devam ediyor.