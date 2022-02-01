Nijeryalı Oyuncular İçin Çevrimiçi İstismar ve Ölüm Tehditleri

Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası (AFCON) elemeleri son 16'da Tunus'un elinden takımın takipçileri için derin bir hayal kırıklığı oldu.

Süper Kartallar sadece eşitliği kazanmak için değil, aynı zamanda ev sahibi Kamerun'a karşı tüm zamanların kin dolu bir maç ihtimalinin olduğu finale kadar gitmek için de favoriydi.

Bu özgüvenin temeli mükemmel bir grup aşaması mücadelesiydi - Augustine Eguavoen'in tarafı mümkün olan en fazla dokuz puanı aldı ve maç başına iki gol ortalaması yakaladı.

Ancak 10 kişilik Nijerya için 1-0'lı mağlubiyet, takımın 1984'ten bu yana AFCON'a son sekize kalamamasına işaret etti.

Reaksiyon tahmin edilebilir derecede ısıtıldı. Özellikle, iki kişi önemli bir istismar için dışlandı, çoğu nefret dolu.

Youssef Msakni tarafından aldatılmış gibi görünen kaleci Maduka Okoye, son 16'da kazananı, sosyal medyada Nijeryalı taraftarlar tarafından görünüşü üzerine trollük yapmaktan, kendisi ve sevdikleri üzerindeki ölüm dileklerine kadar çeşitli yorumlarla takip edildi.

Bir yorumda bir ay içinde bir uçak kazasında vefat edeceği açıklandı; Bir diğeri, Okoye'nin Nijerya'ya dönmesi halinde örtülü bir tehdit yayınladı.

Bir kullanıcı kalecinin ailesine ilahi intikam çağrısında bulundu ve onu şike yapmakla suçladı.

Okoye'nin Instagram gönderilerindeki yorumları devre dışı bırakmaktan başka seçeneği yoktu.

İkinci yarı yedek olan Alex Iwobi'ye, girişinden beş dakika sonra yanlışlıkla damga vurduktan sonra kırmızı kart gösterildi. Ayrıca internette çok fazla pullanmayla karşı karşıya kaldı. Buna karşılık olarak tüm Instagram paylaşımlarını arşivledi.

Nijerya kampının içinden gelen nefret ve istismara verilen tepki hızlı ve onaylamazdı.

Teknik direktör Eguavoen El Cezire'ye verdiği demeçte, "İnsanların sorumlu davranması ve hayal kırıklıklarını bazı oyunculara karşı nefret söylemine ve tehditlere dönüştürmemesi gerekiyor." dedi.

"Bu oyuncular her şeylerini verdiler ve onları suçlamak için ayırmanın bir yolu yok. Nijerya için oynamak çok fazla baskıyla birlikte gelir, ancak sosyal medyaya erişiminiz olduğu için ülkenin onurunu savunduğu için birine zorbalık edemez, tehdit edemez veya istismar edemezsiniz. Bu yanlış ve sorumsuzcadır."

AFCON'daki olağanüstü performanslarına öncülük eden rakipsiz yorumların hedefi olan Nantes kanat oyuncusu Moses Simon, söylemin unutulmuş bir yönünü vurguladı: oyuncular bu yorumları okudular ve bu da mizaçlarını ve duygusal refahlarını etkiliyor.

"Oyuncular da insandır," dedi Simon. "Birine hakaret ettiğinizde veya tehdit ettiğinizde, bu onu demoralize eder ve olumsuz bir etki bırakır. Ben de aşağılık hakaretlerin ve suistimallerin sonundaydım. Ancak bir oyuncu olarak, her zaman en iyisini vermeye devam edebilirsiniz."