Hong Kong Karantinası İngiltere Havacılık Kurumunda Güvenlik Tartışmasını Gündeme Taşıdı

El Cezire tarafından elde edilen e-postalar, Hong Kong'un sert karantina politikalarının İngiltere'nin havacılık izleme örgütünde hava güvenliği ve mürettebatın refahı hakkında tartışmalara yol açtığını ortaya koyuyor.

Sivil Havacılık Kurumu (CAA) yetkilileri, British Airways (BA) uçağının tüm mürettebatının COVID-19 testi pozitif çıkan tek bir mürettebat üyesine yanıt olarak Hong Kong'daki bir karantina kampına gönderilmesinin ardından Kasım ayında güvenlik konusunu ele aldı.

BA daha sonra, hong kong'da yatmaktan ve gelecekte aircrew'in karantinaya alınması riskini göze almamak için uçuş süresi sınırlarından (Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları (FTL) olarak bilinen bir muafiyet isteyen CAA ile iletişime geçti ve akıl sağlıklarının yanı sıra kamptaki koşullarla ilgili endişelerini gerekçe gösterdi.

BA'nın talebi üzerine CAA yetkilileri, bilgi edinme özgürlüğü talebinin ardından elde edilen e-postalara göre, Hong Kong'un karantina politikalarının aircrews'in zihinsel refahı üzerindeki etkisi hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Bir CAA yetkilisi, Hong Kong hükümetine atıfta bulunarak bir meslektaşına yazdığı yazıda, "Ba'nın tanımladığı gibi aircrew'in 'hapsedilmesi' konusunda HKG ile herhangi bir bağlantımız oldu mu?"

"Keşfedebileceğimiz kanal var mı? Zihinsel refah endişesi çok gerçek. İşletmecileri, fazlalıkları önlemek için genişletilmiş FTL'yi kullanmaya yönlendirmek [sic] hiç kimseye ilgi çekici değildir."

Caa meslektaşı buna cevaben, "durumun mürettebat için oldukça korkunç olduğunu" kabul ettiğini söyledi.

"Muhtemelen yeni Güney Afrika varyantı HKG'de bulunmuş olması yardımcı olmadı. Bu, İngiltere'de olduğu gibi, büyük olasılıkla farklı kişileri / departmanları kapsayacağı gibi, bu bir konu değildir." diyen meslektaşı, İngiliz havayolu şirketinin "çok/iki taraflı mürettebat endişelerinden" sorumlu Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçmesini önermeden önce.

"Güvenlik etkileri olduğunu biliyorum, ama bu tür bir politika başka yerlerde belirlenir."

Tartışmalara katılan CAA yetkilileri arasında devlet güvenlik ortaklıkları başkanı Malcolm Rusby de yer aldı, ancak serbest bırakılmadan önce e-postalara yapılan redaksiyonlar nedeniyle kimin ne söylediği belli değil.

BA, Kasım ayında CAA ile yaptığı yazışmalarda, Hong Kong'daki Penny's Bay karantina tesisinde karantinaya alınan mürettebat için "konfor için çok temel hükümler" konusunda endişelerini dile getirdi.

Bir havayolu temsilcisi, "Tesiste uzun süre saklanan mürettebatın akıl sağlığıyla ilgili endişeler de var." diye yazdı.

"Mürettebatın 21 günlük karantina süresinin dolmadan önce tesisten serbest bırakılması için önemli diplomatik faaliyetlerde olunması ve ayrıca serbest bırakılan mürettebatın yolcu hizmetlerinde HKG'den ayrılmasına izin verilmemektedir. Mürettebatımızı geri getirmek için sadece ek yük uçuşları yapmak zorunda kaldık. Son zamanlarda göç politikasının sıkılaştırılmasıyla, HKG'deki mürettebat durağının sürekli yaşayabilirliği, hem bakım görevi açısından hem de kısa süreli operasyonel bozulma perspektifinden sorgulandı."

İngiliz havayolu şirketi, CAA'ya yazdıktan günler sonra Hong Kong uçuşlarını askıya aldı ve Aralık ayında şehre tüm uçuşları Mart ayına kadar askıya alacağını duyurdu.

Ocak ayında El Cezire, Hong Kong'daki dört mevcut ve eski pilotla konuştu ve şehrin karantina kurallarının aircrews'in akıl sağlığı ve refahına yerleştirilen gerginlik nedeniyle hava güvenliği endişelerini artırdığını söyledi.

Hong Kong'un katı "sıfır COVID" politikası uyarırsa, havacılık merkezi yeryüzündeki en uzun karantina konaklamalarından bazılarını zorunlu kıldı ve çok sayıda havayolu şirketi ve varış noktasına geçici uçuş yasakları attı.

Nadir görülen bir kontrol kolaylaştırıcı olarak, yetkililer geçen hafta gelen yolcular için zorunlu karantinanın 5 Şubat'tan itibaren 21 ila 14 gün arasında kesileceğini duyurdu.