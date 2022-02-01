Burkina Faso Anayasayı Geri Kazandı, Darbe Lideri Cumhurbaşkanının Adını Söyledi

Burkina Faso askeri hükümeti, iktidara gelen bir hafta sonra anayasayı geri aldığını ve darbe liderini bir geçiş dönemi için devlet başkanı olarak atadığını söyledi.

Hareket, Afrika Birliği'nin (AÜ) Burkina Faso'yu devralma nedeniyle askıya alması ve Batı Afrika ve Birleşmiş Milletler'den diplomatların sivil yönetime geri dönüş taleplerini bastırmasından kısa bir süre sonra geldi.

Pazartesi günü televizyonda okunan bildiride, askeri hükümet 24 Ocak darbesi sonrasında ilan edilen bir hareket olan "anayasanın askıya alınmasını kaldıran" "temel bir eylemi" onayladığını duyurdu.

Açıklamaya göre, 37 maddelik belge yargı bağımsızlığı ve masumiyet karinesinin yanı sıra hareket özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi anayasada belirtilen temel özgürlükleri güvence altına alıyor.

Örgüt, "temel eylem" uyarırken, resmi adı Vatanseverlik Koruma ve Restorasyon Hareketi (MPSR) olan askeri hükümetin "geçiş organlarının kurulmasını bekleyen devletin devamlılığını sağladığını" belirtti.

Açıklamada geçiş dönemi için bir zaman çizelgesi yapılmadı.

Parti, darbe lideri Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı MPSR başkanı olarak resmen tanımladı.

Açıklamada, bu rolün "Burkina Faso Cumhurbaşkanı, devlet başkanı (ve) silahlı kuvvetlerin yüksek liderini" de kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, MPSR' nin iki başkan yardımcısına sahip olduğu, ancak herhangi bir isimden bahsedilmediği de belirtildi.

Televizyonda okunan ayrı bir kararnamede, silahlı kuvvetler genelkurmay başkanı Gilbert Ouedraogo'nun işten ayrıldığı belirtildi.

ECOWAS, Kabore'nin 'iyi' olduğunu söylüyor

Bundan sadece birkaç saat önce, AÜ'nün 15 üyeli Barış ve Güvenlik Konseyi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ülkedeki anayasal düzenin etkin bir şekilde yeniden tesisine kadar #BurkinaFaso tüm AÜ faaliyetlerine katılımının askıya alınmasını" oyladığını belirtti.

Cuma günü, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da Burkina Faso'yu saflarından uzaklaştırdı ve askeri hükümetle yapılan toplantıların sonucunu bekleyen olası yaptırımlar konusunda uyardı.

Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchway başkanlığındaki bir ECOWAS misyonu, BM'nin Batı Afrika özel temsilcisi Annadif Khatir Mahamat Saleh'in de katıldığı Ouagadougou'ya geldi.

Botchway'e göre tartışmalar "çok açık" oldu. "Yaptığımız öneri ve önerilere çok açık görünüyorlardı. Damiba ve diğer cunta üyeleriyle bir araya gelen Bakan, "Bu bizim için iyiye işaret." dedi.

Gana Dışişleri Bakanı, Burkina Faso askıya alınmış olsa da ECOWAS'ın tüm ilişkileri ciddi şekilde ele almayacağını da sözlerine ekledi.

"Burkina Faso'yu tek başına terk etmeyeceğiz, bu terör ve silahlı çatışma tehditleriyle mücadele etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diyen Bakan şöyle devam etti: "Burkina Faso'yu tek başına terk etmeyeceğiz, birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Bir delege, heyetin ev hapsinde bulunan devrik Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi de ziyaret ettiğini söyledi.

Reuters haber ajansının haberine göre Botchway, Kabore ile görüştüğünü ve iyi olduğunu ve "moralinin iyi olduğunu" söyledi.

Onun refahı ve serbest bırakılması talepleri darbeden bu yana önemli konular oldu.