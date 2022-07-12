Hong Kong: Kanserli Aktivist Olimpiyat Protesto Girişimi İçin Hapse Atıldı

75 yaşındaki Koo Sze-Yiu, Çin'i eleştiren tek başına bir gösteri yapamadan Şubat ayında polis tarafından tutuklandı.

Kıdemli kampanyacı, Kış Oyunlarının ilk gününde Pekin'in irtibat bürosunun önünde sloganlarla dolu bir tabut sergilemeyi planlamıştı.

İnkar ettiği fitne ile suçlandı.

Suçlama en fazla iki yıl hapis cezası getiriyor. Mahkeme onu dokuz aya mahkum etti, ancak Koo cezaya itiraz edeceğini söyledi.

Polis, Koo'nun bir tabut tutmayı planladığını ve "Demokrasi ve insan hakları Kış Olimpiyatları'nın üzerindedir" de dahil olmak üzere mesajlar taşıyan işaretler koymayı planladığını söyledi.

Bağımsız haber kuruluşu Hong Kong Free Press'in bildirdiğine göre , Yargıç Peter Law, bu eylemlerin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu söyledi .

Haber sitesi SCMP'ye göre, Şubat ayından bu yana gözaltında tutulduğu için Koo'nun önümüzdeki ay erken tahliye edilmesi bekleniyor. Daha önce siyasi aktivizmi nedeniyle neredeyse bir düzine kez tutuklandı.

O, Hong Kong'da hüküm giyen en son aktivist ve son birkaç aydır, birçoğu tartışmalı ulusal güvenlik yasasını (NSL) çiğnemekle suçlanan çok sayıda demokrasi yanlısı aktivistin mahkum edildiğini gördü.

Pekin, geçen yılki kitlesel demokrasi yanlısı gösteriler ve ayaklanmaların ardından Hong Kong'da "düzeni ve istikrarı yeniden sağlamak" için Temmuz 2020'de NSL'yi yürürlüğe koydu.

Ancak eleştirmenler, geniş ifadeli ceza yasasının aslında Çin'in şehir üzerindeki artan kontrolüne karşı tüm siyasi muhalefeti bastırdığını söylüyor. Ayrıca, daha önce Hong Kong'da izin verilen ifade özgürlüğü ve protesto hakkı gibi sivil özgürlükleri de ciddi şekilde kısıtladığını söylüyorlar.

Temmuz 2020'den bu yana, demokrasi yanlısı milletvekilleri ve Pekin'i eleştiren iş adamları da dahil olmak üzere, yalnızca NSL kapsamında Hong Kong yetkilileri tarafından 185'den fazla kişi tutuklandı.

Bu yılın başlarında, Stand News haber sitesinin medya yöneticilerine ve bir dizi çocuk kitabı yayınladıktan sonra "kışkırtıcı materyaller" yayınlamak için komplo kurmakla suçlanan beş konuşma terapistine de ayaklanma suçlaması getirildi.

Bir Reuters raporuna göre, sömürge dönemi yasalarından kaynaklanan ayaklanma suçlaması, 1960'ların ortalarından bu yana Hong Kong'da daha önce kullanılmamıştı.