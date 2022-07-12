27 Yolcuyla Tıka Basa Dolu Hindistan Tuk-Tuk Ele Geçirildi

Fatehpur'da aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu 27 kişinin otomatik çekçekten indiğini gösteren bir video sosyal medyada viral oldu.

Araçtan çıkarken her yolcuyu sayan bir polisi gösteriyor.

Bir otomatik çekçek genellikle üç kişiyi taşıyabilir, ancak bazıları altı yolcuya kadar oturacak şekilde modifiye edilmiştir.

Aşırı kalabalık aracın karıştığı olay, Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradesh'teki Fatehpur kasabasından bildirildi.

Basında çıkan haberlere göre, polis çok hızlı gittiği için otomatik çekçeki işaretlemeye çalıştığında, sürücü hızla uzaklaşmaya çalıştı. Polis daha sonra onu kovaladı ve durdurmaya zorladı.

Fatehpur polis şefi Rajesh Kumar, Times of India gazetesine verdiği demeçte, polisin "iki düzineden fazla yolcuyu içeride görünce şoke olduğunu" söyledi.

Otomatik çekçek hız sınırını ihlal ettiği ve aşırı yüklendiği için ele geçirildi.

Sosyal medyada olayın videoları on binlerce kez izlendi ve birçok Twitter kullanıcısı buna mizahi yorumlarda bulundu.

Bazıları olayın bir "dünya rekorunu" hak ettiğini söylerken, diğerleri bunu Hindistan'ın yetersiz ulaşım olanakları hakkında bir noktaya değinmek için kullandı.

Autorickshaws, Hindistan'da popüler bir ulaşım şeklidir. Her yerde bulunsalar da pahalıdırlar ve otobüslerden birkaç kat daha yüksek ücretleri vardır.

Ancak taksilerden çok daha ucuzlar ve Hint orta sınıfı arasında oldukça popülerler.

Birkaç yıl önce, Meksika'nın Hindistan büyükelçisi Delhi çevresinde araba kullanmak yerine araba kullanmak için bir haber yapmıştı.