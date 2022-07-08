Hong Kong, COVID Uçuş Yasaklarını Askıya Aldı

Hong Kong, uluslararası finans merkezinin en acımasız pandemi kısıtlamalarından birini hafifleterek, COVID-19 ile yolcu taşıdığı tespit edilen havayolları üzerindeki tartışmalı yasağı sona erdirdiğini duyurdu.

Hükümet Perşembe günü yaptığı açıklamada, tüm yolcular için varışta test yapılmasının ardından yedi günlük zorunlu karantina sırasında yapılan testlerin gelen vakaların büyük çoğunluğunu yakaladığını söyledi.

Çin topraklarındaki yetkililer, uçuş kısıtlamalarını hafifletmek için denizaşırı ülkelerden geri dönen öğrencileri de gösterdi.

Geçen hafta beş yıllık görev süresine başlayan Hong Kong lideri John Lee, daha önce şehrin uluslararası bir iş merkezi olarak kötüleşen itibarını destekleme sözü verirken, virüse karşı "düz yatma" konusunda da uyarıda bulunmuştu.

Hükümetten yapılan açıklamada, "'Devre kesici mekanizmasının' neden olduğu sosyal maliyet oldukça büyük ve aynı zamanda bu uluslararası öğrencilere ve ailelerine gereksiz sıkıntılar getiriyor" dedi.

Önlemler kapsamında, beşten fazla yolcunun veya toplam uçuşun yüzde beşinin COVID-19 için pozitif test etmesi durumunda havayolları beş günlük uçuş yasağı ile karşı karşıya kaldı. Daha önce uçuşlar iki haftaya kadar yasaklanmıştı.

Yalnızca bu yıl 100'den fazla uçuşun yasaklanmasıyla sonuçlanan politika, eskiden dünyanın en yoğun toplu taşıma merkezlerinden biri olan yerde seyahati durma noktasına getiren bir dizi "sıfır COVID" önleminin parçasıydı.

Çok sayıda sakin, uçuşları güvence altına alma ve otel karantinasında bir yer bulma zorluğu nedeniyle politikanın uygulanmasından bu yana haftalar veya aylarca şehir dışında mahsur kaldığını bildirdi.

Muhalefeti çökertmek için kullanılan kapsamlı bir ulusal güvenlik yasasının yanı sıra katı önlemler, onlarca yıldır kendisini “Asya'nın Dünya Şehri” olarak damgalayan eski İngiliz kolonisinden sakinlerin göç etmesine neden oldu.

2001'den beri Hong Kong'da yaşayan Amerikalı bir BT yöneticisi olan Steve Schechter, hareketin "yeni yönetim için doğru yönde atılmış büyük bir adım" olduğunu söyledi.

Schechter, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Uçuş yasağının gereksiz yere cezalandırıcı olduğunu, yalnızca durumu makul bir şekilde kontrol edemeyen işletmeleri olumsuz etkilediğini, aynı zamanda aşırı maliyetlere ve strese ve yüz binlerce yolcuya zarar verdiğini düşündüm." Dedi.

Uçuş yasağını kaldırmadan önce hükümet bu haftanın başlarında karantina protokollerine fazladan bir COVID testi ekledi. Gezginler artık 14 gün boyunca ayrılış öncesi PCR testinden ve beş ek PCR testinden geçmeli ve ayrıca aşı kanıtı sağlamalıdır.

Şehir, anakara Çin, Makao ve Tayvan ile birlikte seyahat konusunda önemli kısıtlamalara sahip olan dünyadaki son yerlerden biri.

Hong Kong'daki Natixis'in kıdemli ekonomisti Gary Ng, Hong Kong'un hava yolcu kapasitesi 2021'de yüzde sekizden Mayıs 2022'de yüzde dörde düşerken, rakip Singapur'un uçuş kapasitesi yüzde 33'ten yüzde 66'ya yükseldi.

Ng, uçuş yasaklarının sonunun çok az, çok geç olabileceğini söyledi.

Ng, Al Jazeera'ya “Hong Kong'un uçuş yasağını kaldırması, hükümet tarafından dayatılan birçok gereksiz engelden yalnızca birini kaldırıyor” dedi.

“Aşırı karantina gereksinimi nedeniyle hala fiili bir varış kotası olduğunu unutmamalıyız. Hong Kong ve dünya arasındaki fark, diğer rakipler çok daha hızlı hareket ettikçe daha da büyüyor.”