İngiltere, Diplomat 'Tutuklama' Raporlarının Yanlış Olduğunu Söyledi

İngiltere, İran'da bir İngiliz diplomatın "tutuklanma raporlarının" "tamamen yanlış" olduğunu ve yetkilinin Aralık ayında ülkeyi terk ettiğini de sözlerine ekledi.

İnkarlar, Çarşamba günü devlete ait Fars haber ajansı tarafından İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin (IRGC) "İran'da casusluk yapan yabancı büyükelçiliklerden diplomatları tespit edip tutukladığı" yönündeki bir raporun ardından geldi.

İddia edilen olayın tarihini vermeyen Fars raporunda, daha sonra Giles Whitaker olarak tanımlanan Birleşik Krallık büyükelçi yardımcısının, merkezdeki Shahdad Çölü'nde diğerleriyle birlikte “yasak bölgenin toprağını örnek alırken” drone görüntülerine yakalandığı belirtildi.

Bu arada İran devlet televizyonu, çölde toprak örnekleri toplayan ve fotoğraf çeken grubun videolarını gösterdi. Video, raporun Whitaker olduğunu söylediği bir adamı gösteriyor. Klipte başka bir adam bir arabanın arkasında gözleri bağlı olarak gösteriliyor.

Rapor, olayı İsrail ile ilişkilendirerek, İsrail'i "İran'ın nükleer programının olası askeri boyutunu araştırmak için" "yabancı elçiliklerle bağlantılı üçüncü ülke vatandaşlarını kullanmakla" suçladı. İsrail ile bağlantıya dair hiçbir kanıt sunulmadı.

Raporda kullanılan dil belirsiz görünüyordu, ancak Whitaker'ın özellikle bir tutuklamaya atıfta bulunmak yerine “bölgeden” sınır dışı edildiğini söyledi.

İngiltere dışişleri bakanlığından bir sözcü, "İran'da bir İngiliz diplomatın tutuklandığına ilişkin raporların tamamen yanlış olduğunu" söyledi.

Bu arada, İngiltere'nin İran büyükelçisi tweet attı: "Büyükelçi Yardımcımızın şu anda tutuklu olduğuna dair bu haberler çok ilginç... Aslında geçen Aralık ayında, görevinin sonunda İran'dan ayrıldı."

İran medyası, olayın iddia edildiğine göre ne zaman meydana geldiğine dair bir zaman çizelgesi vermedi. Tutuklanan diğer Batılı uyrukluların durumu hemen bilinmiyor.

Devlet televizyonunun haberinde bir kişinin "Polonya'daki Nicolaus Copernicus Üniversitesi mikrobiyoloji bölümü başkanı Maciej Walczak" olduğu belirlendi.

İsrail'e atıfta bulunarak, “Bu üniversite Siyonist rejimle bağlantılı” dedi.

Devlet televizyonu, uyruğu belirtilmeyen Walczak'ın "İran'a üç kişiyle birlikte bilimsel alışveriş kapsamında girdiğini ancak füze denemeleri yapılırken turist olarak Şahdad çöl bölgesine turist olarak gittiğini" söyledi. Kaya ve toprak örnekleri aldığını söyledi.

Devlet televizyonu ayrıca “Avusturya büyükelçiliğinin kültür danışmanının eşi Ronald” olarak tanımlanan başka bir adamı da gösterdi. Tahran'ın doğusundaki Damghan bölgesindeki bir köye gittiğini ve "kaya örnekleri aldığını" söyledi.

Yayıncı, ayrıca "Tahran'da askeri bir bölgeyi filme almakla" suçlandığını söyledi. Avusturyalı yetkililer raporlara hemen yanıt vermedi.

Gidiş-geliş, Tahran ile dünya güçleri arasında, İran'ın nükleer programını azaltma garantisi karşılığında Batı'ya yaptırımların hafifletilmesini teklif eden 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmaya yönelik uzun süredir ertelenen girişimler nedeniyle artan gerilimlerin yaşandığı bir dönemde geliyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti.

Anlaşmayı geri getirme müzakereleri Nisan 2021'de başladı, ancak Mart ayından bu yana bir çıkmazda. Geçen hafta Katar'ın ev sahipliğinde yapılan dolaylı görüşmeler , iki gün sonra herhangi bir ilerleme kaydedilmeden sona erdi.

Bu arada İran, nükleer anlaşmada yer alan hükümlere artık bağlı olmadığını söyleyerek son yıllarda nükleer programını genişletti. ABD Çarşamba günü , İran petrol ve petrokimya satışlarını hedef alan yeni bir yaptırım turu duyurdu .

Ayrıca, hükümeti Batı'dan tavizler almak amacıyla bir düzineden fazla Batılıyı rehin almakla suçlayan eleştirmenlerle birlikte, İran'da yabancıların doğrulanmış gözaltılarında son zamanlarda bir artış oldu.