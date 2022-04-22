Çin'e Karşı Koymak İçin Önce Yoksulluğu Düzeltin

ABD ve Avustralya, Honiara ile Pekin arasında Batılı yetkililerin Güney Pasifik'te bir Çin askeri üssünün kapısını açtığını söylediği yeni bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasının ardından Solomon Adaları'ndaki Çin etkisine karşı koymak için yeni elçilikler inşa ediyor ve on milyonlarca dolar nakit teklif ediyor.

Ancak strateji, Batı, demokratik kurumları aşındıran ve Çin'in dünyadaki en düşük İnsani Gelişme Endeksi puanlarından birine sahip olan 700.000 kişilik küçük Güney Pasifik ülkesinde güçlü bir dayanak noktası kazanmasına izin verene kadar meyve vermeyecek.

Ülkenin muhalefet lideri yardımcısı Peter Kenilorea, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Ülkeye para atmak, Solomon Adaları'nın ihtiyaç duyduğu şey değil ve aslında Başbakan Sogavare ve onu siyasi kazanç için kullanacak olan Çin yanlısı grubunun ellerine oynuyor" dedi. "Çin ile anlaşmayı imzalamamızın nedeninin bu olduğunu söyleyecekler, şimdi tüm bu parayı ve ilgiyi alıyoruz."

Solomon Adası'nın en yoğun nüfuslu eyaleti Malaita Başbakanı'nın siyasi danışmanı Celsus Irokwato Talifilu da benzer duyguları dile getirdi.

Telliflu, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Avustralya 1970'lerden beri en büyük bağışçımız oldu ve hiçbir şey değişmedi" dedi. "Şu anda birçok kalkınma projesi var, ancak bunların bir etkisi yok çünkü dış yardım hükümetten geliyor ve özellikle nüfusun yüzde 80'inin yaşadığı kırsal alanlarda para damlamıyor."

Başbakan Manasseh Sogavare, güvenlik anlaşmasını, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kaygı patlamasının ortasında, Kasım ayındaki Çin karşıtı ayaklanmalar da dahil olmak üzere siyasi huzursuzluklarla sarsılan takımadalardaki "iç güvenlik durumunu" ele almak için gerekli olarak savundu.

Anlaşmaya yönelik dış eleştirileri "aşağılayıcı" olarak damgalayan Sogavare, Çin'in, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ve Japon birlikleri arasındaki en önemli savaşlardan bazılarının yaşandığı ülkede bir askeri üs kurmasına izin verileceğini de reddetti.

Sogavare geçen ay parlamentoya verdiği demeçte, "Yeni dostlarımız tarafından hiçbir şekilde baskı altında değiliz" dedi ve "herhangi bir jeopolitik güç mücadelesine girmek" gibi bir niyeti olmadığını da sözlerine ekledi.

Anlaşmanın resmi metni kamuya açıklanmamış olsa da, sızdırılan bir taslak, Honiara'nın Pekin'den "sosyal düzenin korunmasına yardımcı olmak için" ülkeye polis ve askeri personel göndermesini isteyebileceğini söylüyor.

Sogavare sözcüsü, yayınlanmadan önce yorum talebine cevap vermedi.