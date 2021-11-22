Garanti BBVA 3000 TL Ödeyecek, Başvuru Yaparak ATM Üzerinden Çekin

Para ihtiyacı olan vatandaşlar için Garanti Bankası tarafından yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere acil Para ihtiyacı durumunda gelir belgesiz 3000 TL ödeme yapılacak. Garanti Bankası üzerinden 3000 TL ödeme alacak olan kişiler Banka hesabı olması durumunda şubelere gitmeden de bu parayı kullanabilecek. Oldukça basit bir şekilde yapılan kredi başvurusu banka tarafından değerlendirildikten sonra sizlere 5 dakika içerisinde sonucu gösterilecektir. Banka ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere Anında onay verecek. Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanya haricinde yüksek limitli kredi almak isteyen kişilere de düşük faiz oranları ile kredi vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler için şartlarda belli oldu...

Kredi başvurusu yapacak olan kişi 18 yaşında büyük 60 yaşından küçük olması gerekiyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler kredi almak istiyorlarsa kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor.

3000 TL'ye kadar Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar sigortalı olarak işyerlerinde çalışıyorsa en son iş yerinde 3 aydır aynı prim günlerinin yatmış olması gerekmektedir. Emekli olan kişiler ise 3000 TL kullanmak istiyorsa emekli maaşı Garanti Bankası üzerinde olması şartı ile kredi onayı olabilirler.

Garanti bankası'nın yapmış olduğu Bu kampanyada 3000 TL kullanacak olan kişiler 36 ay vade ile kredi kullanırken ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme ile işlem yapacaklardır.

Garanti Bankası faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek güncel olan faiz oranlarını öğrenebilir Kredi başvurunuzu yine internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Kredi başvurusu için ayrıca internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Garanti Bankası mobil uygulamasına girerek buradan işlem yapabilir. Size en yakın Garanti Bankası şubesinden kimliğinizle birlikte kredi başvurusu yapmak da oldukça basit.