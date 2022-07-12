Hollanda, Srebrenica Soykırımındaki Rolü İçin 'En Derin Özürlerini' Sundu

Hollanda , 27 yıl önce bu ay yaklaşık 8.000 Boşnak Müslümanın Bosnalı Sırp güçleri tarafından katledildiği Srebrenitsa soykırımında Hollandalı barış güçlerinin oynadığı rol için “en derin özürlerini” sundu .

Hollanda hükümeti ilk kez kurbanların akrabalarından özür diledi.

Sayıca az ve sayıca az olan Hollandalı barış gücü askerleri, Bosnalı Sırp kuvvetlerinin 1990'lardaki bölgesel savaşların kuyruğunda, Birleşmiş Milletler tarafından “güvenli bölge” ilan edilen Srebrenitsa kentinde işgal edilmesini engelleyemedi.

Temmuz 1995'te kanlı bir hafta boyunca Boşnak Müslüman erkek ve erkek çocukları kadınlardan ayrıldı ve katledildikleri infaz alanlarına götürüldü. Cesetleri toplu mezarlara atıldı.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren Pazartesi günü yaptığı açıklamada, soykırımı anmak için Bosna-Hersek'e yaptığı ziyarette, "Korkunç soykırımdan tek bir taraf sorumlu: Bosnalı Sırp ordusu" dedi.

"Ama açık olayım. Uluslararası toplum Srebrenitsa halkına yeterli koruma sağlamayı başaramadı ve bu topluluğun bir parçası olarak Hollanda hükümeti bu başarısızlığın meydana geldiği durumun sorumluluğunu paylaşıyor. Ve bunun için en derin özürlerimizi sunuyoruz," dedi Ollongren elini kalbine koyarak.

“1995 olayları, bu güne kadar burada hissedilen derin insan ıstırabına yol açtı. Seni bu acıdan kurtaramayız. Ancak yapabileceğimiz şey, tarihin gözlerinin içine bakmaktır” dedi.

Hollanda mahkemeleri , Srebrenica'nın düşmesinden kısmen Hollanda'nın sorumlu olduğuna ve hayatta kalanlara tazminat ödendiğine karar vermişti.

Hollanda hükümeti 2002'deki olay üzerine istifa etti ve zamanın Başbakanı Wim Kok, hükümetin bu şekilde katliamın sorumluluğunu kabul ettiğini, ancak suçu kabul etmediğini söyledi.

Öldürülenlerin yakınları bunu yeterli görmedi ve yıllardır resmi bir özür için bastırıyor.

Geçen ay Hollanda , katliamda hazır bulunan Hollandalı BM askerlerinden hizmet etmek zorunda oldukları koşullar nedeniyle özür diledi ve kurbanların yakınlarını öfkelendirdi.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım olarak değerlendirilen Srebrenica'daki katliam, yaklaşık 100.000 kişinin öldürüldüğü 1992-1995 Bosna savaşının tek başına en kötü vahşetiydi.