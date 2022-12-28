Akbank, Garanti Bankası ve QNB Finansbank Hesabı Olanlar Dikkat, Borçlarınızı Kapatmak İçin Bu Fırsatı Kaçırmayın

Akbank, Garanti Bankası ve QNB Finansbank yüksek limitli borç kapatma kredisi kampanyası başlattığını açıkladı. Akbank Garanti Bankası, QNB Finansbank tarafında sizler de diğer bankalardaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için kredi almak istiyorsanız, düşük faiz oranları ile birlikte bu kampanyalardan hızlı bir şekilde yararlanabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi işlemleri gerçekleştirilecek ve onaylanan bu kayıtlar uygun faiz oranları ile birlikte sizlere 50000 TL'ye kadar ödenecektir.

Akbank, borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank borç kapatma kredisi alacak kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte, bankadan hemen onay alacakları borç kapatma kredisi için banka şubelerine gitmesi gerekmektedir. Banka müşterisi olan ve bu bankada hesabı olan kişiler, iinternet üzerinden yapacakları başvurular sonrasında kredi notu uygun olursa, onay alacaklardır. Bu sebeple, eğer bankalarda çok borcunuz varsa, banka müşterisi olan kişilere, hemen işlem yapılacak ve bu işlemler hemen hesaplara yatacaktır. Kredi notunuza göre işlem yapmak isteyenlere, hemen sonuç verilir, bu sonuca göre de krediler kullandırılmaktadır.

Garanti BBVA ve QNB Finansbank Kredi Başvurusu

Garanti BBVA ve QNB Finansbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilerde, diğer bankalarda olduğu gibi banka müşterisi olması durumunda onay alabileceklerdir. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan herkes, başvuru sonucuna göre hareket edecektir. 100.000 TL'ye kadar kredi verecek olan bu bankalardan, size en yakın şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz.