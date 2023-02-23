Hızır gibi yetişti! Ödeme ertelemeli destek kredisi veriliyor! Son dakika olarak açıklandı

Son dakika olarak açıklandı. Hızır gibi yetişti! Ödeme ertelemeli destek kredisi veriliyor! Krediye ihtiyaç duyuyorsanız ödeme ertelemeli destek kredisi alabilir ve bunun için hemen başvurabilirsiniz. Belli miktarlarda destek kredisini en az faizle alma imkânınız bulunmaktadır. Siz de tüm bu fırsatlardan faydalanmak için bu haberleri takipte kalın. Düşük faizli Kredi fırsatı 5 bin, 7,5 bin ya da 20 bin olarak verilmektedir. Aynı zamanda bu kredilerin faiz oranı da oldukça düşük olup geri öderken sizlere asla zorluk yaşatmayacak. Bu müjde birçok insana umut ışığı olmuş ve kolaylıklar sağlamıştır. bu nedenle siz de müjdeden yararlanıp konforunuzu arttırabilirsiniz.

Başvuru nasıl yapılacak?

5 banka özelinde yapılacak olan ihtiyaç kredi kampanyasından 12 ay vadeli olarak 10.000 TL ihtiyaç kredi müracaatını nasıl gerçekleştireceğiniz ile ilgili ise ayrıntıları haberimizde verdik.

5 bankadan istediğinizi seçerek bu kredi imkanından yararlanma hakkına sahip olabilirsiniz. 12 ay vade ile 10.000 TL krediden yararlanma olanağını edinebilirsiniz.

· ING Bankası

· QNB Finansbank

· Türkiye İş Bankası

· Garanti BBVA

· TEB



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