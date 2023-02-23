7 Gün İçinde Emekliye Ödeme, Bankalar Duyurdu, Emekli Maaşı İle Başvuru Yapan Vatandaşlar Ödeme Alacaklar

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde 7 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılan yeni kampanyada 7 gün içinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler verilecek olan yine bir kredi paketi açıklandı.

Denizbank ve Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin, 7 gün içerisinde bu bankaya maaş taşıyarak, kredi başvurularını yapmaları durumunda yüksek limitli ihtiyaç kredileri ödemeleri verileceği açıklandı.

Denizbank ve Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarına katılarak diledikleri zaman ödemeler alabilmektedirler. Denizbank ve Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların banka müşterisi olmaması durumunda da işlemlerine maaş müşterisi olması durumunda yaparak, kredi ödemesi veriyor ve 7 gün içinde bu kredilerde, masrafsız ve düşük faizde onay veriyor.

Denizbank ve Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi, Emekli Kredisi Başvuruları Nasıl yapılır?

2 banka üzerinden de kredi başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmenize gerek kalmadan, bankaların resmi internet siteleri üzerinden işlem yapabilirsiniz. Denizbank üzerinden özellikle özel bank olmasından dolayı hızlı bir şekilde sonuç alabileceğiniz ve şube yetkisi onayında sizlere sonuç verilerek, Emekli Kredisi kullandırılacağını söylemek isteriz.

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden de şubelere giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirdiğiniz gibi aynı zamanda internet bankacılığı ve internet siteleri üzerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkün olacaktır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeniz halinde kredi işlemleri 5 dakikada hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası ve Denizbank üzerinden emekli maaşını taşıdıktan sonra bankaların emekliler için vermiş olduğu promosyon kampanyalarından da faydalanabilirsiniz. 2 banka sadece ihtiyaç kredisi için değil, sizlere, konut kredisi taşıt kredisi gibi kredilerde destek olurken, aynı zamanda ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilere de yüksek limitli ödemeler vermektedir. 50000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.