Emekliye müjde: 14 milyon emeklinin beklediği karar meclisten geçti: Ek ödeme alın!

Sıkıntı yaşayan emekliler için kampanya başlatan, kamu bankaları devlet destekli, faiz oranlarından yararlandıracağını açıkladı. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda sizlere, kamu bankaları destek verecek ve emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Emekli olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda 14 milyon yakın emekli kampanyadan faydalanabilir ve emekli maaşları bu bankalar üzerinde olması durumunda, diledikleri zaman başvuru yaparak ödeme alabilmektedirler.

EMEKLİ ÖDEMESİ BAŞLADI

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız, internet bankacılığına girerek buradan 50000 TL'ye kadar ödeme alabiliyorsunuz. Devlet destekli olarak verilecek olan bu kampanyada ve Meclis onayından geçen kampanyada daha önce Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi alıp, düzenli ödemeler yapan, emeklilere 50000 TL ye kadar daha kredi limitleri açıldı.

Emekli maaşlarımızı bankalar üzerinden alıyorsanız ve para ihtiyacınız varsa hemen internet sitesine girerek kredi başvuru formunu doldurabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Emekli olan kişiler eğer bankaların internet bankacılığını kullanıyorlarsa banka şubelerine gitmeden de işlemlerini yapabilir ve kredi notu yüksek olması durumunda 50000 TL'ye kadar ödemeleri internet üzerinden de kullanabilir.

Emekli başvurusunu yapacak olan vatandaşlar, internet üzerinden işlem yapamadılar ise banka şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek, hangi bankadan emekli maaş alıyorsa o bankadan, sizler için hazırlanan kredi limitlerini kullanabilirsiniz.