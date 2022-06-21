Güney Kore'nin Bin Yıllık Yatırımcıları Sanata Yatırım Yapıyor

35 yaşındaki Kim, karısı üç yıl önce sanata yatırım yapmaya başladığında açıkça itiraz etmedi – ancak çekinceleri vardı.

Sadece soyadıyla tanımlanmasını isteyen video oyunu tasarımcısı, “Ona istediğin sürece iyi olduğumu söyledim” dedi.

"Ama gizliden gizliye düşünüyordum, neden bu parayı hisse senetlerine ya da başka bir şeye yatırmıyorsun?"

Ancak zaman geçtikçe Kim, sanatın COVID-19 pandemisinden ve işin monotonluğundan nasıl bir kaçış sunabileceğini anlamaya başladı. Geçen yıl, güzel sanatlar koleksiyonunda ona katıldı.

Kim, uzun süredir 60'lı yaş ve üstü koleksiyonerlerin egemen olduğu Güney Kore sanat pazarını sarsan genç nesil sanat koleksiyoncularından biridir.

Genç koleksiyonerlerin yükselişi

Korea Arts Management Service (KAMS) tarafından geçen yıl yayınlanan bir rapora göre, pandemi sırasında galeriler ve müzayede evleri 30'lu ve 40'lı yaşlarında sanat koleksiyoncularında bir artış yaşadı.

Seul'ün lüks Gangnam semtindeki bir müzayede evi olan K-Auction, geçen yıl kazanan teklif sahiplerinin yarısından fazlasının 40'lı yaşlarında veya daha genç olduğunu bildirdi.

KAMS'a göre, Güney Kore'nin sanat pazarı, genç alıcıların akını sayesinde geçen yıl neredeyse üç kat büyüyerek tahmini 920 milyar won (714 milyon $) değerine ulaştı.

Ani büyüme, yaygın olarak pandemi kısıtlamalarının sona ermesinden sonra intikam harcamalarına bağlandı, ancak bazı genç koleksiyoncular yeni hobilerinin beklenmedik şekilde kazançlı olduğunu da keşfetti.

Kim, bu tür başarı hikayelerini duymanın kendi koleksiyonunu başlatma kararına katkıda bulunduğunu kabul ederek, "Yakın bir arkadaşımız tek bir sanat eseri üzerinde dokuz ila on kat kar elde etti" dedi.

“Bu tür hikayeleri duyduktan sonra koleksiyonculuğu bırakmak çok zor ama sanat aşkıyla koleksiyonculuğa başladım.”

Kim, yükselen fiyatlar ve sıkı borç verme kontrolleri nedeniyle geleneksel olarak Güney Kore'de en popüler yatırım seçeneği olan gayrimenkul satın almanın artan zorluğunun da sanata olan yeni ilgisine katkıda bulunduğunu söyledi.

Güney Kore'nin en büyük sanat fuarı olan KIAF Seoul'ün yöneticisi Park June-soo, nesillerdeki değişimi sosyal medya çağında kalabalığın arasından sıyrılma arzusunun doğal bir sonucu olarak görüyor.

Park, Al Jazeera'ya “Başlangıçta, 2016 veya 2017 gibi Instagram'daki sıcak sergilerde kendi fotoğraflarını yayınlayan bir genç sürüsüydü” dedi.

"Sonra bazıları sanat eserleri satın almaya ve resimlerini evlerinin duvarında paylaşmaya başladı."