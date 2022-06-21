Honduras Yöneticisi Cinayetten 22 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Honduraslı yerli lider Berta Caceres'in öldürülmesindeki rolünden suçlu bulunan eski bir üst düzey iş yöneticisi David Castillo, Honduras mahkemesi tarafından 22 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD eğitimli eski bir Honduras ordusu istihbarat subayı ve iş yöneticisi olan Castillo, Honduras'ın kuzeybatısındaki Yerli Lenca bölgesinde Agua Zarca hidroelektrik barajını inşa eden Desarrollos Energeticos Sociedad Anonima'nın (DESA) başkanıydı.

Honduras Organize Yerli Halklar Konseyi'nin (COPINH) başkanı olarak Caceres, baraj inşaatına karşı direnişin en görünür ve sesli üyesiydi.

Ancak yıllarca süren tehditlerin ardından 2 Mart 2016'da La Esperanza kasabasındaki evinde bir ölüm timi tarafından öldürüldü.

Castillo, Honduraslı savcılar tarafından, Honduras ordusunun eski ve aktif görevli üyelerinin yanı sıra sicario'ları veya kiralık suikastçıları içeren ölüm mangasını organize eden ve yöneten karmaşık bir komuta zincirinin en üst halkalarından biri olmakla suçlandı.

Bir Honduras mahkemesi, Castillo'yu geçen yıl 5 Temmuz'daki cinayetinde işbirlikçi olmaktan suçlu buldu. Aralık 2019'da, başka bir DESA yöneticisi de dahil olmak üzere yedi kişi, Caceres cinayetindeki rolleri nedeniyle 30 ila 50 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı .

Castillo'nun cezası, Orta Amerika ülkesini sarsan en yüksek profilli suikastlardan biri olan bu olayda altı yıllık adalet arayışının doruk noktasıdır. Ancak birçok Honduraslı, cinayetteki suç ortaklığının daha da arttığını ve Caceres'i öldüren ağın tam kapsamının hala geniş olduğunu iddia ediyor.

Öldürülen çevrecinin kızı ve COPINH'in şu anki başkanı 'Bertita' Zuniga Caceres Al Jazeera'ya verdiği demeçte, “Cümle, öldürmenin entelektüel yazarlarını arama ihtiyacının önemini yeniden teyit ediyor” dedi. "Ama 22 yıl, büyük bir companera, annemin kaybıyla karşılaştırıldığında hiçbir şey."

İnsan hakları grubu Global Witness'a göre Honduras, 2010'dan bu yana 120'den fazla aktivistin öldürüldüğü , kara ve su savunucuları için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri . Birçoğu topraklarını veya nehirlerini madencilikten, tarımsal ticaretten veya baraj projelerinden korurken öldürüldü.

Caceres'i farklı kılan uluslararası konumuydu: Amerika'da Yerli hakları ve çevre mücadelesi üzerine konuşma turları yaptı ve Agua Zarca baraj projesine direnişe öncülük eden çalışmasıyla Goldman Ödülü veya "Yeşil Nobel"i kazandı.