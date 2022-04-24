Hindistanlı Modi, Keşmir Ziyaretine Yatırım Sözü Verdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki yıl önce bölgenin sınırlı özerkliğini kaldırmasından bu yana ilk büyük gezisinde Hindistan tarafından yönetilen Keşmir'de halka açık bir etkinliğe hitap etti ve Hindistan'daki taban demokrasisini anan bir gün olan Panchayati Raj'ı kutlamak için binlerce destekçisine hitap etti.

Modi, güneydeki Cammu kentindeki Samba ilçesindeki Palli köyünde yaptığı konuşmada, "Cammu ve Keşmir'de demokrasinin taban seviyesine ulaşması gurur verici bir an" dedi ve 30.000'den fazla temsilcinin şu anda köy sistemini kendi başlarına yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Ancak analistler ve muhalefet liderleri, tartışmalı bölgenin, bölgenin özel statüsü Hindu milliyetçisi hükümet tarafından iptal edilmeden önce 2018'den beri seçilmiş bir hükümetten yoksun olduğunu söylüyor.

Bölge ve köy konseyleri için seçimler 2020'de yapıldı, ancak eleştirmenler, yerel organların şu anda doğrudan Yeni Delhi'den yönetilen bölgedeki yasaları yasama veya değiştirme yetkisine sahip olmadığını söylüyor.

Yollara ve otoyollara konuşlandırılan yüzlerce ek askerle bölge genelinde güvenlik sıkılaştırıldı. Gezi, bölgenin son üç gün içinde dokuz şüpheli isyancının ve bir polis memurunun öldürüldüğü çok sayıda silahlı çatışmayla sarsıldığı sırada geldi.

Göçmen işçilere ve yerel Hindulara yönelik saldırılar da son haftalarda şüpheli isyancılar tarafından arttı.

Silahlı çatışmalardan biri, Cuma günü, Başbakan Modi'nin konuşmasını yaptığı Samba bölgesinden 34 km (21 mil) uzaklıkta, güneydeki Jammu kentindeki Sunjwan bölgesinde gerçekleşti.

Güvenlik sıkılaştırıldı

Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğindeki hükümet, durumu sıkı bir şekilde ele geçirdi ve yerel halkın Müslüman çoğunluklu bölgede demografik değişim getirmeyi amaçladığından korktuğu tartışmalı yasalar ve politikalar getirdi.

Son iki yılda, gazeteciler ve hak savunucuları da dahil olmak üzere yüzlerce kişi, iki yıla kadar suçlama olmaksızın gözaltında tutulmaya izin veren yasalar uyarınca hapsedildi.

İktidardaki BJP hükümeti, bölgeye özel bir statü tanıyan 370. maddenin 2019'da kaldırılmasının, bölgeye kalkınma getirmeyi amaçladığını ve silahlı isyanın sona ermesine yol açtığını söyledi.

Ancak şiddet azalmadı. Sadece bu ay bölge genelinde 22 şüpheli isyancı, beş güvenlik görevlisi ve iki sivil de dahil olmak üzere 29 kişi öldürüldü.

BJP, Müslüman karşıtı bir gündem yürütmekle suçlanıyor ve BJP liderliğindeki birçok eyalet hükümeti, azınlıkların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden yasaları kabul ediyor. İnsan hakları grupları, hükümeti azınlıkları hedef alan politikalar ve eylemler yürütmekle suçladı. BJP suçlamaları reddetti.

Önerilen yatırımlar

Modi, son iki yılda önerilen yatırımların bölgede 5 milyar dolara (38.000 crores) ulaştığını söyledi. Perakende devi LuLu Group ve DP World gibi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli (BAE) şirketler tarafından önerilen yatırımları içeriyor. BAE merkezli Khaleej Times'ın haberine göre, BAE'nin Emaar grubu, bölgenin ana şehri Srinagar'da 5000 metrekarelik bir alışveriş merkezi geliştireceğini açıkladı.

Geçen ay, birkaç Emirlik ve Hintli işletme sahibi ve bazı Hintli gurbetçilerin de dahil olduğu bir BAE heyeti, yatırım fırsatlarını keşfetmek için bölgeyi ziyaret etti ve Srinagar'da Cammu ve Keşmir Vali Yardımcısı Manoj Sinha ile bir araya geldi.

Hindistan ile stratejik bir ilişki geliştiren BAE, Yeni Delhi'nin Müslüman çoğunluklu Keşmir bölgesine baskı başlatmasından günler sonra, 2019'da Modi'ye en büyük sivil onurunu verdi.

"On yıldan biraz daha uzun bir süre önce Srinagar-Sharjah sektör uçuşu, Pakistan'ın Keşmir'in BAE ile 'tartışmalı' statüsünü çağırmasıyla başarısız oldu. On yıl sonra BAE, Keşmir'e yatırım yapmak için uçuyor, "diyor Cammu merkezli bir siyasi analist ve gazeteci olan Zafar Choudhary, El Cezire'ye verdiği demeçte.

"Bunlar sadece özel partiler değil, BAE'nin devlet liderliğindeki konsorsiyumları. Dolayısıyla, bunlar sadece yatırım önerileri değil, Hindistan'ın Keşmir konusundaki pozisyonunun onaylanması ve Pakistan'ın duruşunun açıkça reddedilmesidir." dedi.

Hindistan ve Pakistan, Keşmir'in bölünmüş topraklarını bütünüyle talep ediyor, ancak bir kısmını yönetiyor.

Başbakanlık Ofisi (PMO) yaptığı açıklamada, "anayasal reformların yürürlüğe girmesinden bu yana hükümet, yönetişimi önemli ölçüde iyileştirmek ve bölge halkının yaşam kolaylığını benzeri görülmemiş bir hızda artırmak için geniş kapsamlı reformlar yapmaya odaklanmıştır" dedi.

Hindistan başbakanı ayrıca, Keşmir ile Hindistan'ın geri kalanı arasında her türlü hava koşulunda bağlantı sağlayacak dört şeritli büyük bir tünel olan Banihal-Qazigund karayolu tünelinin neredeyse açılışını yaptı. Ayrıca iki hidroelektrik projesinin temel taşlarını da atacak.

Modi'nin bölgeye son ziyareti Kasım 2021'de Jammu'nun Nowshera bölgesinde Hindistan silahlı kuvvetleriyle Diwali'yi kutlamak için yapıldı.