ABD'li Yetkililer Kiev'de Zelenskiy'le Görüşecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Paskalya Pazarındaki bir konuşma sırasında barış istedi.

Üst düzey Ukraynalı müzakereci Mykhailo Podolyak, Moskova'yı sivilleri Mariupol'dan tahliye etmek için "gerçek bir Paskalya ateşkesini" kabul etmeye çağırdı.

Ukrayna cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kiev'e gitmeden önce Salı günü Moskova'yı ziyaret etme kararını eleştirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Pazar günü Kiev'de ABD dışişleri ve savunma bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde ağır silahlar temin etmeyi umduğunu, ancak Putin ile "savaşı sona erdirmek" için bir görüşme çağrısını yinelediğini söyledi.

Harkov Oblastı'nda iki kişi öldü:

The Kyiv Independent'ın haberine göre, Harkov Oblastı'nda Rus bombardımanı sonucu iki kişi öldü ve 14 kişi yaralandı.

Twitter'da "Vali Oleh Synehubov'a göre, bir sivil Harkov'da, diğeri Chuhuiv kasabasında öldürüldü" dedi. "Yetkili, yaralılar arasında 11 yaşında bir çocuğun olduğunu söyledi."

Bulgaristan 'Ukrayna'ya gizlice cephane tedarik ediyor':

Bulgar gazeteci Christo Grozev, Twitter'da, uçuş izleme web sitesine göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya "Ukrayna'nın ağır nakliye Antonov uçağının yeni indiğini" belirtti.

Grozev, Twitter'daki yazışmasında, "Bulgaristan, Sosyalistlerin Kremlin yanlısı silah ihracatına yönelik ısrarlı itirazı nedeniyle koalisyon hükümetinin dağılmasını önlemek amacıyla, Ukrayna'ya 'üçüncü bir ülke' aracılığıyla gizlice cephane tedarik ediyor." diye yazdı.

"Bulgaristan, Ukrayna'nın savunmasını aylarca destekleyebilecek miktarlarda çok önemli büyük kalibreli (152) mermilere sahip. Ancak gizli malzemeler Ukrayna'ya sadece bir çizgi çekebilir, bu yüzden Ukrayna resmi satışlar için bastırıyor. Belki de işe yaradı. Yakında öğreneceğiz."

Ukrayna'da savaş ve bölünme ile gölgelenen Ortodoks Paskalya kutlamaları

Kiev, Ukrayna – Kiev'in merkezinde gök mavisi duvarlara sahip altın kubbeli bir katedral olan St Michael Manastırı'nda bir rahibin Paskalya kutsaması vermesini bekleyen Olha Liforenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bazı düşüncelere sahipti.

"Putin'e baktığımda bir insan görmüyorum. Ölü etten başka bir şey görmüyorum, "dedi 75 yaşındaki.

Ukrayna, kuşatma altındaki Mariupol fabrikası yakınında Rusya ile görüşme önerisinde bulundu

Kiev, Ukrayna'nın Rusya'yı, Ukraynalı savaşçıların ve sivillerin büyük ölçüde Moskova'nın kontrolü altındaki bir şehirde direndiği Mariupol'daki Azovstal fabrikasının yakınında görüşmelere davet ettiğini söyledi.

Zelenskiy'nin yardımcısı Oleksiy Arestovich, "Rusları Azovstal duvarlarının hemen yanında özel bir görüşme turu yapmaya davet ettik" dedi.