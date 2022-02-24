Hindistanlı Aktörün Attığı Tweet Nedeniyle Tutuklanması Öfkeye Neden Oldu

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde polis, aktör ve aktivist Chetan Kumar'ı, okullarda tesettür yasağına karşı savunma duyan hakimlerden birini eleştiren bir tweet nedeniyle tutukladı ve internette öfkeye neden oldu.

Polis eylemi, ABD vatandaşı kumar'ın bir Twitter paylaşımında, Adalet Krishna Dixit'in daha önce bir tecavüz davasında "rahatsız edici yorumlar" yaptıktan sonra tesettür sırası davasını denetlemek için "gereken netliğe" sahip olup olmadığını sorgulaması sonrasında gerçekleşti.

"Yargıç Krishna Dixit bir tecavüz davasında böyle rahatsız edici yorumlar yaptı. Şimdi aynı yargıç tesettürlerin devlet okullarında kabul edilebilir olup olmadığını belirliyor. Gereken netliğe sahip mi?" Kumar geçen hafta Twitter'da yazdı.

Kumar'ın yaklaşık iki yıl önceki tweet'inde Dixit'in, kadının ifadesinin "inanmasının biraz zor" olduğunu iddia ettikten sonra tecavüzcüye tutuklama öncesi kefalet vermesine atıfta bulunuldu.

Yargıç 2020'de yaptığı açıklamada, "Eylemin işlendikten sonra yorgun olduğu ve uykuya daldığı yönündeki açıklaması Hintli bir kadına yakışmaz" dedi. Bakan, bunun "kadınlarımızın büyülendiklerinde verdikleri tepki olmadığını" da sözlerine ekledi.

Hindustan Times'ın haberine göre Kumar'ın eşi Megha, tutuklanmasının ardından Salı akşamı facebook'ta canlı yayın yaptı ve kimsenin aileyi tutuklama veya nedeni hakkında bilgilendirmediğini söyledi.

Yerel haberlerde yer alan haberlere göre, Salı akşamı polis bir açıklama yayınlayarak Kumar'ın "Bir sınıfı veya toplumu başka bir sınıfa veya topluluğa karşı suç işlemeye teşvik etme niyeti" ve Hindistan Ceza Kanunu'nun "kasıtlı olarak hakaret etmek, böylece herhangi bir kişiye kamu barışını bozmak için provokasyon yapmak" suçlarından tutuklandığını duyurdu.

Karnataka eyaletindeki kolejlerde tesettür yasağı, Müslüman sembollerine ve uygulamalarına yönelik saldırıların azınlıklara majoriter değerler dayatmanın daha büyük Hindu aşırı sağ gündeminin bir parçası olduğu yönündeki endişelerin artması üzerine büyük bir kavgaya yol açıyor.

Karnataka Yüksek Mahkemesi'nde üç yargıçndan oluşan bir heyet, yasağa itiraz eden çeşitli dilekçeler duyuyor.

Bu ayın başlarında, tesettürlü Müslüman kız öğrencilerin eyalet genelindeki okul ve kolejlere girmeleri yasaklandı.

Kumar'ın tutuklanmasının ardından, birçok kişi yetkililerin bu hareketini çarpmak için Twitter'a girdi ve aktörün derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ramya olarak da bilinen eski Hintli aktris ve politikacı Divya Spandana, "Polisin Chetan'ı tutuklaması için atılan bu tweetin nesi var?" diye tweet attı.

Twitter kullanıcısı Sankul Sonawane, Kumar'ın "aylardır Karnataka'daki [Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisi] BJP tarafından marjinallerin canlandırılması için çalıştığı için hedef alındığını" yazdı!

"Cadı avı sona ermeli ve derhal serbest bırakılmalı!"