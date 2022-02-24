Pandemi Protestosu Planlayan ABD'li Kamyoncular DC'ye Gitmeye Başlayacak

Kanada'daki son kamyoncu protestolarından sonra modellenen ABD'deki kamyon şoförleri, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek için Washington, DC'ye doğru büyük bir kros sürüşüne gitmeyi planlıyor.

"Halk Konvoyu"nun organizatörleri, "ekonomiyi yeniden başlatmak" ve ülkeyi yeniden açmak istediklerini söylüyorlar. Yapılan açıklamaya göre, 4.000 km (2.500 mil) uzunluğunda olduğu tahmin edilen 11 günlük yürüyüşleri, 5 Mart'ta "ancak DC'ye uygun şekilde girmeyecek" ABD başkentini çevreleyen Beltway'e yaklaşacak.

Halk Konvoyu ve Amerikan Kamyoncular Özgürlük Fonu gibi isimlerin yer verdiği çevrimiçi forumlar aracılığıyla farklı başlangıç noktaları, kalkış tarihleri ve rotaları olan ayrı kamyon konvoyları planlandı. Bazılarının 1 Mart'ta Başkan Joe Biden'ın Birliğin Durumu konuşmasına zamanında varmasına karşın, diğerleri daha sonra gelebilir.

Konvoylar, hükümetin pandemi kısıtlamalarını protesto etmek için en işlek ABD-Kanada sınır kapısını kapatan ve başkent Ottawa sokaklarını haftalarca kuşatıran son Kanadalı kamyoncuların protestosunun ardından geldi. Çok sayıda abluka geçen hafta polis tarafından dağıtıldı ve 100'den fazla kişi tutuklandı.

Amerikan kamyoncu konvoylarını organize eden web siteleri doğrudan Kanada hareketinin ilham kaynağına atıfta bulunuyor. Halk Konvoyu web sitesinde yapılan bir açıklamada, "kuzeydeki cesur ve cesur komşularımız - suçlamayı yöneten Kanadalı kardeşlerimiz" saygı duruşunda bulunmaktadır.

ABD konvoyları, maske zorunlulukları ve aşı gereksinimleri gibi ağır hükümet pandemi kısıtlamaları olduğunu söylediklerinin derhal kaldırılmasını istiyor. Amerikan Kamyoncular Özgürlük Fonu web sitesi, grubun "federal hükümetin bilim dışı, anayasaya aykırı aşırı yardımını" protesto ettiğini söylüyor.

Organizatörlerden biri olan kamyon şoförü Brian Brase, kamyonların nerede durduğuna bakılmaksızın, grubun talepleri karşılanana kadar "hiçbir yere gitmiyoruz" dedi. Bu talepler arasında COVID-19 aşısı ve maske gereksinimlerine son vermek de yer alıyor.

Çoğu ABD eyaleti zaten bazı kısıtlamaları hafifletiyor. Konvoyun Çarşamba günü başladığı Kaliforniya'da, evrensel maske gereksinimleri geçen hafta kaldırılırken, aşılanan kişiler için maskelerin sadece toplu taşıma, okullar ve sağlık hizmetleri ayarları gibi yüksek riskli bölgelerde yapılması gerekiyor.

Başka bir konvoyun çarşamba sabahı Biden'ın memleketi olan Pensilvanya'nın Scranton kentinden ayrılıp öğleden sonra bir ara Beltway'e ulaşması bekleniyordu.

Aşıların COVID-19 enfeksiyonlarını, özellikle ciddi hastalık ve ölümü önlemede son derece etkili olduğu kanıtlanmıştır ve yüksek kaliteli maskeler hastalığın yayılmasına veya bulaşmasına karşı güçlü bir koruma sunmaktadır. Özellikle muhafazakarlar arasında halkın duyarlılığı, salgın üçüncü yılına girerken hükümetin yetkilerine karşı kayıyor.

ABD'de Mart 2020'de Başkan Donald Trump tarafından olağanüstü hal ilan edildi. Geçen hafta Biden, bunu mevcut 1 Mart son kullanma tarihinin ötesine uzatma niyetini açıkladı.

Abd konvoylarından herhangi birinin, Kanadalı mevkidaşlarının Ottawa'da yaptığı gibi Washington sokaklarını aktif olarak kapatmaya çalışıp çalışmayacağı henüz belli değil. Bazı konvoy organizatörleri, kısa bir süre şehirde yuvarlanıp Beltway'i kapatmaya odaklanma planlarından bahsettiler.

Bu arada Pentagon, protestolara hazırlanırken ülkenin başkentine 700 silahsız Ulusal Muhafız personelinin gönderilmesini onayladı.

Pentagon, muhafız üyelerinin ateşli silah taşımayacağını veya kolluk kuvvetleri veya yerel gözetim faaliyetlerinde yer almayacağını belirtti.